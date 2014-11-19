Владивосток планирует будущее

В столице Приморья состоялся Первый урбанистический форум

Первый Владивостокский урбанистический форум состоялся в конце минувшей недели в столице Приморья. Инициатором проведения форума стал глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Основная тема для обсуждения - «Агломерации трансграничья для стабильности и соразвития».

В мероприятии приняли участие около трехсот человек: эксперты в области архитектуры, градостроительства, транспорта, управления из России, Китая, Кореи, Японии, представители власти, предприниматели, общественные деятели. В адрес форума поступила правительственная телеграмма от первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА - со словами приветствия и пожелания успешной работы. «Уверен, что у города есть все шансы стать главной российской «витриной» в АТР, площадкой для трансфера инновационных технологий, транспортно-логистическим узлом мирового уровня. Теперь, с проведением такого форума у города появилась прекрасная возможность осуществлять еще одну новую для него международно-коммуникативную функцию», - говорится в телеграмме.

Говоря об основных задачах форума, глава города Игорь Пушкарев подчеркнул: «Владивосток в последние годы изменил вектор своего развития: от закрытого города-порта, военной крепости - к городу, который должен стать полноценной коммуникативной площадкой, центром международного сотрудничества. Подготовка и проведение саммита АТЭС заложили серьезную основу для дальнейшего развития. Но все это - только начало большого пути. Как дальше развиваться городу? Какие направления экономики, градостроительства, транспортной и социальной инфраструктуры могут стать наиболее перспективными? Куда вообще движется урбанистический мир и каков опыт других городов? Ответы на эти вопросы нам необходимо найти в ходе форума - вместе с ведущими экспертами».

В своем докладе глава Владивостока предложил ряд ключевых стратегических направлений, среди которых - развитие Владивостокской агломерации. А в дальнейшем - выход и на уровень трансграничной экономической агломерации. Но это возможно только путем создания новой транспортной инфраструктуры, которая позволит городу вырваться из «запертого» пространства полуострова. А значит, пришло время новой смелой мечты и вполне прагматичных расчетов на предмет моста на Песчаный, который позволит развивать западный берег Амурского залива, радикально сократить путь до Китая (этот путь с учетом моста составит всего 28 км), создать новый транспортный коридор, увеличить мощности наших портов.

Любопытно, что идея, кажущаяся многим российским специалистам фантастикой, совершенно спокойно была воспринята гостями из Республики Корея, Китая, Японии: эти страны давно встали на путь такого рода технических решений. Гигантские мосты, расширение портовых территорий за счет многокилометровых дамб - все это уже сегодняшняя реальность у наших соседей, которые и представили свой опыт.

Одной из самых востребованных идей современной урбанистики стала в последнее время идея проектирования «смарт-сити» - «умных городов», таких, в которых сочетается развитая экономика, современная инженерная и транспортная инфраструктура, комфортная, гуманная среда для людей, историческое и культурное наследие, природный ландшафт. Таких абсолютно гармоничных городов пока в мире не много, но похоже, передовой мир идет именно в эту сторону. О таком опыте рассказали представитель мэрии города-метрополии Пусан Ким САНГ ВОН (Южная Корея), президент компании Michi Creative City Designers Inc. Коно МИЧИНАГА (Токио, Япония), Чанг ЧИ ХЕК - председатель Дальневосточной ассоциации «Корея - Россия», президент Корейского фонда образования и культуры, почетный гражданин города Владивостока (Сеул, Республика Корея), другие спикеры. О поиске новых путей развития и новом опыте планирования города Яньтай (КНР) рассказал представитель мэрии Нин БАОЦЯНЬ.

На форуме выступили и ведущие российские эксперты. Так, директор Института опережающих исследований Юрий ГРОМЫКО (г. Москва) дал представление как о тупиковых путях развития городов, так и о наиболее разумных и гармоничных. Причем новая волна такой разумной урбанизации в России, по его мнению, могла бы начаться на Дальнем Востоке, в том числе благодаря тенденции к перемещению мирового центра развития в АТР.

О работе над концепцией нового генплана Владивостока рассказал Евгений ЮДЕНИЧ, руководитель мастерской ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт урбанистики» (Санкт-Петербург). Свой взгляд на будущее Владивостока в системе мировых транспортных коммуникаций представил директор ДНИИМФ Ярослав СЕМЕНИХИН. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы Владивостокская агломерация стала по-настоящему эффективным инструментом развития всех входящих в нее территорий, - ответ на этот вопрос дал в своем докладе директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий АВДЕЕВ. Также прозвучали идеи создания новых туристических объектов, использования современных градостроительных технологий, - их представляли как гости из других городов, так и владивостокские специалисты.

«Урбанистика сегодня является важнейшим направлением развития территорий. Очевидно, что существующая в стране городская среда устаревает, поэтому необходимы новые решения и преобразования. И я очень рад, что этот важный разговор начался во Владивостоке», - дал свою оценку форуму Юрий КРУПНОВ, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (г. Москва).

Комментируя итоги важного разговора, глава Владивостока Игорь Пушкарев выразил надежду, что форум станет традиционным.

Ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ отметил, что сейчас как раз самое удобное время говорить о новом развитии городской среды Владивостока. Притом, что территориальные возможности его ограничены, у него еще огромные перспективы. Особенно у острова Русского, где идет активное развитие федерального университета, завершается строительство океанариума и пр. И этот новый потенциал город должен активно использовать. По его мнению, развитие застройки здесь идет по дружескому варианту для экологии. И этот подход должен сохраняться и дальше как на острове Русском, так и в целом по Владивостоку.

Руководитель университета гарантировал участникам форума, что ДВФУ станет активной деловой площадкой, на которой в дальнейшем можно будет проводить последующие подобные урбанистические форумы. Особенно учитывая хороший потенциал его Инженерной школы, архитекторов, которые и сегодня серьезно вовлечены в работу над проектами городского развития.

Можно считать, что форум блестяще оправдал надежды организаторов. Множество идей, мнений, резкая критика некоторых из них, содержательная информация о зарубежном опыте, свободная дискуссия – все это было на высоком уровне смодерировано в рамках пленарных заседаний и круглых столов ведущими форум москвичами - директором Института опережающих исследований им. Е. Шифферса Юрием Громыко и председателем наблюдательного совета НО Институт демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.

Участники форума отметили, что новый генплан города приоритетно должен учесть его возрастающие функции в области коммуникации, транспорта и логистики, ускоренно развивать въездной туризм, высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и пр. Особое внимание вызвало обсуждение перспектив развития Владивостокского морского торгового порта, железнодорожного сообщения, создания в рамках Владивостокской агломерации особых зон – территорий опережающего социально-экономического развития (ТОЭСР), особенно на о. Русском, строительство на полуостров Песчаный моста и города для молодежи. Довольно большое внимание было уделено идее Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, создания современных рекреационных зон и пр.

Подводя итоги, первый заместитель главы города Алексей ЛИТВИНОВ отметил, что форум оказался плодотворным, и такие мероприятия надо будет проводить и в будущем. Он попросил участников, если им еще есть что сказать, написать свои предложения на сайт администрации города и пообещал, что итоговый документ прошедшего мозгового штурма обязательно будет опубликован и доступен всем.

Светлана СМИРНОВА, Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.