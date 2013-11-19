В Приморском крае нотариусы полностью готовы к проведению эксперимента

Единая информационная система нотариата объединит электронные реестры завещаний, доверенностей, брачных контрактов и залогов имущества

Электронный реестр залогов движимого имущества начнет функционировать с 10 января 2014 года. Именно с этой даты вступают в силу некоторые статьи Федерального закона РФ от 2 октября 2012 г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет газета "Золотой Рог".

На нотариат накинут сеть

Закон делает легитимным функционирование Единой информационной системы нотариата, которая до этого работала как внутренний пилотный проект Федеральной нотариальной палаты, известный под аббревиатурой еНОТ. Члены нотариального сообщества понимали, что в век электронных технологий, наряду с бумажным документом, а, может быть со временем и вместо него, должен появиться электронный, с электронной подписью нотариуса, и своими силами готовились к таким перспективам еще с 2006 года. Приморские нотариусы стали работать в системе еНОТ с 2009-го, постепенно формируя базу данных по завещаниям и другим нотариальным действиям.

еНОТ дорос до ЕИС

ФЗ №166, образно выражаясь, дал старт перевода традиционно консервативного нотариата на электронные рельсы. Он узаконил квалифицированную электронную цифровую подпись нотариуса (то есть оформленную у уполномоченного на то оператора, с наличием нескольких степеней защиты), определил содержание Единой информационной системы и порядок ее наполнения. Как часто бывает с новой нормативной базой в той или иной сфере нашей жизнедеятельности, этот документ оставляет его применителям многочисленные вопросы, но они будут решаться уже в пути, в ходе работы по новому закону. А сегодня понятно, что одно из его нововведений - реестр залогов движимого имущества - должно начать формироваться уже в грядущем январе.

Как рассказала «ЗР» нотариус Приморской нотариальной палаты Татьяна МОЛЧАНОВА, до сих пор такое имущество, которое находится в залоге (например, автомобили), нигде не учитывается. Банки, которые активно предлагают кредиты под залог автомобилей, сталкиваются с этой проблемой. Им порой остается уповать на добросовестность заемщиков, как и некоторым покупателям автомобиля, не имеющим возможность удостовериться в том, что он не находится в залоге, надеяться на добропорядочность продавца, а с этим на нашем авторынке, как известно, не все в порядке. Реестр залогов должен изменить ситуацию.

- Обязанность вносить данные о залоге в Единую информационную систему вменена нотариусам, - рассказывает Татьяна Молчанова. - Мы будем получать уведомление о том, что заключен договор залога, от заинтересованных организаций и вносить информацию (ее состав четко определен законом) в ЕИС. А доступ к этому ресурсу будет открыт для всех, то есть каждый гражданин на любой территории, заходя в Интернет, будет иметь возможность получить информацию, не находится ли конкретное движимое имущество (автомобиль) в залоге. Думаю, со временем, когда этот реестр будет сформирован, у него появится немало заинтересованных пользователей.

Тарифы на размещение информации в реестре и получение из него официальной выписки тоже определены законом. По мнению специалистов, их сумма будет приемлемой, чтобы по возможности обезопасить предстоящую сделку по покупке автомобиля. Хотя они же подчеркивают, что нотариус не проверяет достоверность сведений, содержащихся в уведомлении, потому что, как правило, такой договор залога оформляется в простой письменной форме. И все-таки реестр залогов должен стать барьером для защиты от недобросовестных продавцов.

Но реестр залогов - лишь небольшая часть электронного ресурса, называемого «Единая информационная система нотариата». Она включает в себя также реестры удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене завещаний; удостоверенных доверенностей и уведомлений об отмене доверенностей; удостоверенных брачных договоров. Нотариусу дается два рабочих дня с момента совершения соответствующего нотариального действия, чтобы передавать сведения о нем в ЕИС нотариата. Для внесения информации о залоге движимого имущества законом установлены более короткие сроки - в день обращения заявителя.

Чтобы быть готовыми к этой работе, Федеральная нотариальная палата совместно с региональными палатами с 1 декабря приступает к реализации пилотного проекта по ведению электронного реестра нотариальных действий. От нотариусов Приморского края в нем участвует Татьяна Молчанова.

- Сегодня мы ведем бумажные реестры, регистрируя в журнале каждое совершенное нотариальное действие, - рассказывает она. - С 1 декабря в рамках пилотного проекта будем вести и электронный реестр нотариальных действий. Но должна подчеркнуть, что понятие нотариальной тайны никто не отменял и вся информация, направляемая в Электронный реестр нотариальной палаты, будет защищаться всеми возможными квалифицированными способами, используя электронную цифровую подпись в соответствии с требованиями закона. При всех вопросах, которые, конечно, еще сохраняются, думаю, что Единая информационная система нотариата, к формированию которой мы уже приступили, значительно облегчит работу нотариусов и повысит качество обслуживания граждан.

Как прогрессивное оценивает решение о создании ЕИС нотариата и президент Нотариальной палаты Приморского края Виктор ПРИЩЕПА. Современный электронный ресурс, по его мнению, облегчит поиск необходимых документов, поможет сократить время обслуживания граждан, сократить очереди к нотариусам.

Нотариально-квартирный эксперимент

Еще одно нововведение в деятельность нотариата, которое сегодня активно обсуждается экспертным сообществом, - обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью. С 1 февраля 2014 года в России начнется эксперимент по усилению защиты прав граждан, приобретающих жилье, сообщает «РГ». В число кандидатов на участие в пилотном проекте вошло 16 регионов, в том числе Хабаровский край и Еврейская автономная область. Решение о включении субъекта в число кандидатов на участие в пилотном проекте принимается с учетом готовности Управления Росреестра по соответствующему субъекту и региональной нотариальной палаты, в Приморском крае нотариусы полностью готовы к проведению эксперимента, но Управление Росреестра по Приморскому краю своего согласия на участие в нем не выразило.

Как рассказала президент нотариальной палаты ЕАО Аня ГУРШПАН, эксперимент продлится в течение всего 2014 года. От его результатов будет зависеть, введут ли в стране повышенную правовую защиту граждан, покупающих жилье, или сделки с недвижимостью так и останутся зоной риска.

Планируется, что нотариусы в пилотных регионах будут полностью проверять юридическую чистоту сделки. Благодаря электронным ресурсам и доступу нотариусов к государственным регистрационным базам можно уточнить, нет ли на жилье какого-либо обременения (например, залога в банке или ареста), не признаны ли продавцы квартиры недееспособными и нет ли у них проблем с судебными приставами. При этом хождение человека по инстанциям будет сведено к минимуму. По условиям эксперимента, на которые согласился нотариат, нотариусы не будут брать плату за работу правового и технического характера. Только официально установленный процент. А регистрация сделки, как ожидается, должна проходить быстрее, ведь у нотариусов есть полномочия самим выходить по этим вопросам на региональные управления Росреестра.

Тарифы и расценки на эти нотариальные действия определены законодательством. На сегодняшний день при удостоверении сделки (купля-продажа, дарение и т.п.), сторонами которой являются посторонние друг другу люди, нотариальный тариф составляет 1% от суммы до 1 млн рублей, при увеличении суммы сделки - процент уменьшается. При заключении сделки между близкими родственниками процент вообще минимален - 0,03% от суммы сделки.

Несмотря на то что Приморский край не попал в число участников пилотного проекта, нотариальные сделки с недвижимостью, хотя они и не являются сейчас обязательными по закону, оформляет сегодня все больше покупателей квартир, полагая, что это защитит их от недобросовестных продавцов.

- Придя к нотариусу, человек может быть уверен, что это сделка, в которой будет установлена личность продавца, проверена его дееспособность, проверено право собственности, потому что, не имея опыта работы с документами, человек не всегда способен отличить подделку от оригинала, - комментирует Татьяна Молчанова. - Это дает возможность не сомневаться в том, что она не будет признана незаконной на каком бы то ни было основании: отсутствия дееспособности, отсутствия понимания того документа, который гражданин подписывает. И конечно, в части надежности она не сравнима с договором купли-продажи в простой письменной форме.

Определяя дееспособность клиентов, нотариус, с одной стороны, полагается на свой опыт и знания, с другой, когда чувствует, что их недостаточно, может запросить медицинскую справку ВКК. Определенную помощь им оказывает и формируемый в еНОТ реестр ограниченных в дееспособности граждан. Хотя в реальной работе, по словам Татьяны Молчановой, граждане не так часто вызывают сомнение в их дееспособности. Возможно потому, что, идя на нотариальную форму сделки, люди осознают, что она будет проводиться под пристальным контролем специалиста, со всеми вытекающими последствиями.

- В принципе, сделку с недвижимостью оформлять нотариально удобно, - считает Татьяна Молчанова. - Потому что тебе все разъяснили, за тебя составили грамотный договор, у нотариуса есть полномочия подать этот договор на регистрацию в управление Росреестра. И самое главное, мы должны выявить, что эта недвижимость действительно принадлежит продавцу на основании каких-то документов. Нотариальное совершение сделок - это исключение в 99% ущербности, то есть практически невозможно такую сделку признать недействительной.

Приморские нотариусы, хотя и не попали в число участников эксперимента, надеются, что он пройдет успешно и повлечет за собой давно ожидаемые решения законодателя.

Ирина БАРАННИК, газета "Золотой Рог", Владивосток.