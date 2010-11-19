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Стандарты чистоты
19 Ноября 2010, 06:33 | Приморье
Какими могут быть меры по улучшению состояния городской экологии, кто должен взять на себя труд разработать долговременную систему мер по охране среды и достаточно ли экологических налогов компаний для принципиального оздоровления экологической обстановки краевого центра?
На эти вопросы в рамках совместного проекта деловой газеты и Консалтингового Агентства IMCommunications «Наш город» отвечают жители Владивостока. Результаты исследования - перед вами. В качестве респондентов были опрошены 100 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний Владивостока из разных сфер деятельности.
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