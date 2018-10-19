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Развитие сети LTE в Приморье позволяет слушать музыку в любое время и в любом месте
Россияне оказались лидерами по использованию музыкальных стриминговых сервисов
По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), в России потоковые музыкальные сервисы гораздо популярнее, чем в других странах. О том, почему так происходит и какие факторы влияют на популярность услуги, рассказали представители одного из ведущих операторов мобильной связи – компании «МегаФон».
Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) выпустила отчет, из которого следует, что в России музыку через стриминговые сервисы предпочитают слушать 87% интернет-пользователей. Это самый высокий показатель среди стран мира. За Россией следуют Мексика и Бразилия (81% и 77% соответственно). США расположились лишь на шестом месте (68%), а Япония —так и вовсе на 18-м (23%).
В глобальном масштабе, по мнению экспертов, высокая доля стриминга в России исторически может быть обусловлена тем, что онлайн-магазины в России никогда не были столь популярны, как в других странах, и в условиях быстрого развития локальных музыкальных сервисов россияне сразу перешли от дисков к стримингу. Секрет популярности музыки в режиме онлайн, добавляют представители операторов, - развитость инфраструктуры мобильной связи, в частности – сетей LTE, высокое проникновение смартфонов и ценовая доступность стриминговых сервисов.
Для онлайн-меломанов на первый план выходит качество связи с их мобильных устройств – при плохом сигнале прослушивание песни может превратиться в пытку. Немаловажную роль играет и интернет-трафик – музыка очень любит тратить драгоценные мегабайты. Решить два этих вопрос можно с помощью правильно подобранного тарифа.
«Время, когда мы хранили музыку и видео на своих смартфонах, практически прошло, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Подавляющее большинство наших абонентов слушают музыку в сети. Об этом говорит и наша статистика. Любому меломану, вне зависимости от его жанровых предпочтений, подойдёт тариф «Включайся! Слушай» - он обладает безлимитными интернетом на сервисы BOOM, Яндекс.Музыка, Звук, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record и ряд других популярных радиостанций. А развитие сети LTE на территории Приморского края позволяет не расставаться с любимыми мелодиями ни на минуту, и слушать музыку в любое время и в любом месте».
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