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Ночью во Владивостоке ожидается небольшой дождь
Завтра днем температура прогреется до +14 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 19 октября, в течение дня антициклон переместится в северо-западную часть Тихого океана, а над Приморьем пройдет атмосферный фронт, местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха на большей территории составит +9…+16 °C, на северо-востоке прохладнее, +2…+7 °C.
Во Владивостоке сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, сильный юго-восточный ветер, +10…+12 °C.
В пятницу, 20 октября, Приморский край по-прежнему будет находиться в зоне фронтальных разделов, местами сохранятся осадки. Потепление продолжится. Ночные температуры воздуха на большей части края ожидаются положительные, +3…+10 °C, лишь местами на востоке столбики термометров опустятся до −5 °C, днем воздух прогреется до +7…+18 °C.
Во Владивостоке завтра будет преобладать облачная погода, ночью и утром временами дождь. Ветер свежий. Суточный ход температуры будет сглажен: ночью +7…+10 °C, днем +11…+14 °C.
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