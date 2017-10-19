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В выходные жителей Приморья ждут осадки и похолодание
В субботу местами пройдут дожди, а в воскресенье сильно похолодает, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В ближайшие выходные синоптические условия в Приморском крае будут различными. В субботу погоду будут определять фронтальные разделы циклона, которые переместятся с северо-восточных провинций Китая на Хабаровский край. Местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Основной фон ночных температур воздуха ожидается в пределах +5…+12 °С, местами на востоке около 0 °С. Субботний день будет достаточно теплым, максимальные температуры воздуха +10…+19 °С.
В воскресенье синоптическая ситуация изменится. Ночью за фронтом распространится гребень холодного антициклона, в большинстве районов Приморья осадки прекратятся, сохраняясь лишь местами на севере края. Вместе с гребнем вторгнется очередная порция холода, усилится ветер, фон ночных и дневных температур понизится на 5–8 градусов.
Во Владивостоке в субботу не исключен небольшой дождь, ветер южный умеренный до сильного. Ночью минимальные температуры воздуха составят +10…+12 °С, днем +13…+16 °С. В воскресенье обойдется без осадков, будет ветрено и прохладно. Температурный фон понизится: ночью +2…+4 °С, днем +6…+9 °С.
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