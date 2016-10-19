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Во Владивостоке продолжаются поиски тигра, замеченного в жилом микрорайоне
"При встрече с хищником главное - не бежать", - советуют специалисты
19 октября во Владивостоке в черте города был замечен амурский тигр. Его поисками занимаются полицейские и специалисты Департамента охотнадзора. WWF России отслеживает нештатную ситуацию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, ночью в дежурную часть по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра о том, что на улице Выселковой в районе Рудневского моста замечен тигр. Еще один очевидец сообщил, что животное передвигалось в районе объездной дороги Бородинская – Иртышская.
На место незамедлительно были направлены наряды полиции. Следом в микрорайон Снеговой Пади, обозначенный очевидцами, выдвинулись оперативные группы по разрешению конфликтных ситуаций краевого Департамента охотнадзора Приморского края, а также сотрудники WWF России и Центра «Амурский тигр». В бесснежный период найти полосатую дикую кошку очень сложно, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF.
«Пока из-за чернотропа и осенней листвы следов дикого зверя не обнаружено. Специалисты ведут исследование территории при помощи квадрокоптера. В случае обнаружения тигра будут приняты меры по его отлову. Сейчас к работе привлечено несколько оперативных групп краевого Департамента охотнадзора», – сообщил Алексей Суровый, заместитель директора Департамента охотничьего надзора Приморья.
Специалисты не исключают, что во Владивостоке объявился тот же самый тигр, который не так давно, 5 октября, был замечен под Артемом.
«Причина перемещения — очень интересный вопрос. Дело в том, что, как правило, многие взрослые самцы ищут себе новые места обитания, это естественный процесс расселения тигров. Но мы отрабатываем все версии, включая версию «домашнего» тигра. Если тигр дикий, то, вероятнее всего, он мог двигаться с юго-западного Приморья, где численность тигра достаточно высока и по последним учетам составляет 30-32 хищника. Молодые животные, особенно самцы, изгоняются взрослыми особями, потому что они территориальные млекопитающие и защищают свою территорию, — комментирует Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, Почетный работник охраны природы РФ. – Я помню, около 25 лет назад на полуостров Муравьева-Амурского заходил тигр, в район бухты Тавайза, порядка 15 км от Владивостока. Сейчас тигр зашел практически во Владивосток, и эта ситуация, конечно, тревожная».
Департамент охотнадзора по Приморскому краю продолжает поиски хищника, а также через СМИ доводит до сведения жителей, как следует вести себя при встрече с тигром. В ближайшее время специальная инструкция будет размещена на сайте Администрации Приморского края.
«От себя могу сказать, что при встрече с хищником главное - не бежать. Потому что все мы знаем, как ведет себя кошка по отношению к мышке, - говорит Павел Фоменко. - Тигр сейчас находится в абсолютно стрессовой ситуации. Тем не менее с 5 октября, когда вероятнее всего этот же тигр мелькнул на видеорегистраторе в Артеме, прошло много времени, и он никого не тронул. И если его не спровоцируют на нападение, есть большая вероятность, что зверь спокойно уйдет и найдет свое место в дикой природе».
Как отмечает П.Фоменко, похожая ситуация складывается сейчас в Хабаровском крае. В районе поселка Солонцовый уже практически месяц оперативная группа Комитета охотничьего хозяйства по Хабаровскому краю отслеживают хищника, который приходит в поселок. Тигр, к счастью никого не трогает, не нападает на собак, он просто там ходит. Периодически зверя видят, но отловить в это время года по чернотропу его крайне непросто, как, собственно, и во Владивостоке.
Автор фото Владимир Филонов, WWF России.
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