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Субботник "Заповедный десант" состоялся в ходе Недели открытых дверей заповедника "Кедровая падь"

19 Октября 2016, 19:17 | Приморье
Заповедника «Кедровая падь» в этом году празднует свое 100-летие. Вместе со школьниками поселка Приморский сотрудники нацпарка «Земли леопарда» собрали мусор у границ заповедника и помогли природе вздохнуть свободнее, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Инициатором экологической уборки стали работники заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда». Целью мероприятия было способствование экологическому воспитанию подрастающего поколения и формирование у общества культуры жизни в гармонии с природой, рассказали "Золотому Рогу" в ФГБУ «Земля леопарда».
 
Неравнодушные к судьбе родной природы дети откликнулись на призыв работников заповедника. Команду добровольцев сплотило желание оказать реальную практическую помощь окружающей среде и защитить свой «дом» от последствий негативной деятельности человека. Участие в субботнике приняли 28 школьников. Специалисты отдела экологического просвещения «Земли леопарда» обеспечили ребят перчатками и необходимым инвентарем. «Заповедному десанту» пришлось собрать немало бытового мусора и даже автомобильных покрышек вдоль дороги неподалеку от «Кедровой пади».
 
«Это маленький, но очень важный подарок заповедной земле с вековой историей, – подчеркнула Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросещению и туризму. – Сегодня мы не просто убрали мусор, а внесли свой вклад в дело сохранения уникальной природы Приморья. Отрадно, что дети отнеслись к этому делу с энтузиазмом. «Кедровая падь» всегда славилась своими инициативными людьми. Еще 100 лет назад лесничий Теодор Гродецкий настоял на создании охраняемой территории, затем эстафету приняли другие энтузиасты, и сегодня эту работу продолжаем мы. Уверена, что будущее нашего заповедного дела – за такими неравнодушными к судьбе природы детьми».
 
Специалисты «Земли леопарда» стремились привлечь внимание общественности к проблеме обращения с отходами, и им это удалось. Проезжающие по чистой дороге автомобилисты поддерживали детей одобрительными возгласами, а по итогам мероприятия результат оценили и сами жители поселка, которые благодарили «Заповедный десант» за проделанную работу.
 
Сами школьники отметили, что и дальше будут стараться поддерживать чистоту в родном поселке и подавать пример другим. 
 
Продолжился второй день Недели открытых дверей заповедника «Кедровая падь» в местном клубе. Здесь специалисты «Земли леопарда» провели для школьников познавательный лекторий «Летопись природы». Ребятам рассказали об основных направлениях деятельности заповедника и национального парка по охране, изучению редких видов животных и об экологическом просвещении. Отдельный рассказ был посвящен истории наблюдений за флорой и фауной «Кедровой пади». Начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова познакомила заинтересованных слушателей с летописью, которую сотрудники заповедника составляли с 1974 года.
 
«Летопись природы – книга жизни заповедника, которая объединила разрозненные записи первых лет территории, превратив их в тома полноценных научных наблюдений, – отметила Анна Виткалова. – Сотрудники заповедника десятилетиями следили за тем, как из года в год естественным путем изменялась природа. И сегодня эта летопись помогает нам восстановить полную картину жизни заповедника тех времен и проводить аналогию с нынешней ситуацией».  
 
Досье "Золотого Рога": «Кедровая падь» – государственный природный заповедник, который имеет особый статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Создание особо охраняемой природной территории на западном берегу Амурского залива в 1916 году инициировал лесничий Посьетского лесничества Теодор Гродецкий. Территория отличается богатым биоразнообразием: эти земли не были затронуты последним оледенением, что способствовало сохранению реликтового леса. В заповеднике тесно соседствуют тайга и джунгли и можно встретить такого типичного представителя северных широт, как ель, которую обвивает настоящий южанин – амурский виноград, а многие растения являются эндемиками, то есть встречаются только в этих местах. Сегодня заповедник входит в состав ФГБУ «Земля леопарда».
 
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Теги: земля леопарда  кедровая падь 



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