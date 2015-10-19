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В Приморском крае полным ходом идет микроперепись населения
В Приморском крае полным ходом идет микроперепись населения. Более двадцати тысяч приморцев уже ответили на вопросы этого выборочного обследования, всего же в нем примет участие более тридцати двух тысяч жителей края.
«На сегодняшний день переписчики обошли уже 9140 квартир и домов (63% от запланированного объема), заполнив переписные листы (с использованием планшетных компьютеров) на 20 655 приморцев (что также составляет 63% от попавших в выборочную совокупность респондентов), кроме того, выявлено 550 помещений (3,8% от общего числа адресов), где никто не проживает, - рассказывает курирующая микроперепись населения в Приморском крае заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА. – Не может не радовать тот факт, что приморцы активно участвуют в микропереписи населения, понимая ее важность и высокую актуальность получаемых данных: отказ от участия в обследовании составляет всего 0,5%. До конца месяца переписчикам предстоит обойти оставшиеся помещения и повторно посетить те дома и квартиры, где жильцов не оказалось дома. Завершится микроперепись 31 октября, а первые итоги появятся уже в первом квартале будущего года».
Напомним, что опросный лист содержит всего 28 опросов, ответы на них не требуют документального подтверждения (информация записывается исключительно со слов респондента, а конфиденциальность гарантируется законом Российской Федерации), а само общение с переписчиком занимает всего лишь несколько минут. Но это тот самый случай, когда то, как мы будем жить уже в ближайшем будущем, зависит от того, насколько мы правдивы в своих ответах сейчас. Микроперепись-2015 позволит оценить эффективность проводимой государственной политики в сфере демографии, укреплении института семьи, адаптации мигрантов и т.д., провести анализ, сделать выводы и разработать новые актуальные программы для повышения качества жизни россиян.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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