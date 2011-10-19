Приморцы вышли в финал всероссийского конкурса «Лидер 21 века»

Финал всероссийского конкурса "Лидер 21 века" стартует в Волгограде 15 ноября этого года. В соответствии с решением Всероссийского оргкомитета конкурса в финал вышли 3 представителя от Приморского края. Они стали победителями заочного тура конкурса, в котором приняли участие представители 30 регионов России.

Это Дубинин Валентин Владимирович (Владивостокское молодежное объединение «Восточный Ветер»), Картелев Геннадий Михайлович (Детско-юношеская общественная организация «Юность Артёма»), Мун Сергей Алексеевич (Студенческая общественная организация тренеров Дальневосточного федерального университета «Игротехники»).

Участников ждут конкурсные испытания: «Выставка-презентация «Я и мое общественное объединение», «Самопрезентация» участника «Моя гражданская позиция», «Социальная практика», Деловая игра «Социальное моделирование», «Дискуссия участников конкурса».

Напомним, что Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» проводится с 2003 года.

Целью конкурса является выявление творчески работающих лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, повышение их профессионального мастерства и престижа труда как кадрового ресурса органов государственного управления.