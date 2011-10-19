Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы вышли в финал всероссийского конкурса «Лидер 21 века»
Финал всероссийского конкурса "Лидер 21 века" стартует в Волгограде 15 ноября этого года. В соответствии с решением Всероссийского оргкомитета конкурса в финал вышли 3 представителя от Приморского края. Они стали победителями заочного тура конкурса, в котором приняли участие представители 30 регионов России.
Это Дубинин Валентин Владимирович (Владивостокское молодежное объединение «Восточный Ветер»), Картелев Геннадий Михайлович (Детско-юношеская общественная организация «Юность Артёма»), Мун Сергей Алексеевич (Студенческая общественная организация тренеров Дальневосточного федерального университета «Игротехники»).
Участников ждут конкурсные испытания: «Выставка-презентация «Я и мое общественное объединение», «Самопрезентация» участника «Моя гражданская позиция», «Социальная практика», Деловая игра «Социальное моделирование», «Дискуссия участников конкурса».
Напомним, что Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» проводится с 2003 года.
Целью конкурса является выявление творчески работающих лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, повышение их профессионального мастерства и престижа труда как кадрового ресурса органов государственного управления.
Новости тематики
- Благотворительный "Рождественский Караван" приедет во Владивосток
- #КомандаПриморья помогла семье погорельцев
- Лесной Кодекс РФ изменят под реалии Приморского края
- Горожане активно выбирают дату гей-парада во Владивостоке
- Молодежь Приморья просит Кожемяко провести дальневосточный форум во Владивостоке
- Известный журналист и политик скончался во Владивостоке
- ФАС чуть не испортила Новый год приморским детям
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Безопасный интернет - детям!
Новости раздела
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Благотворительный "Рождественский Караван" приедет во Владивосток
- Бюджет Хабаровска на 2019 год на 20% больше, чем у Владивостока
- Олег Кожемяко выступил против повышения тарифов ЖКХ
- 160 одаренных студентов и школьников Приморья стали стипендиатами губернатора
- В Приморье выявили крупную незаконную рубку деревьев
- #КомандаПриморья помогла семье погорельцев
- Первый Орфей Приморья
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины
- Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Франшиза косит наши ряды
- Сахалину представили нового главу региона