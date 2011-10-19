В Приморье пройдет День бесплатной юридической помощи

24 октября День бесплатной юридической помощи пройдет в шести городах Приморья – во Владивостоке, Находке, Большом Камне, Арсеньеве, Уссурийске и Спасске-Дальнем.

«День бесплатной юридической помощи, который мы проводим уже третий раз, - это, во-первых, шанс для граждан получить первичную юридическую консультацию по интересующим их вопросам, а во-вторых, это реальная возможность увидеть и оценить, какие проблемные темы волнуют население и на какие злободневные вопросы следует обратить внимание», - комментирует председатель Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель Пятого арбитражного апелляционного суда Александр Шевченко.

Для оказания помощи гражданам в качестве консультантов будут привлечены члены Приморского отделения Ассоциации, известные юристы, представители органов власти, Общественного совета при УВД по ПК, Министерства юстиции по ПК, Нотариальной и Адвокатской палат Приморского края.

Впервые для расширения географии и охвата большего количества граждан, нуждающихся в помощи, бесплатные юридические консультации планируется провести сразу в шести городах Приморья – во Владивостоке, Находке, Большом Камне, Арсеньеве, Уссурийске и Спасске-Дальнем.

Центры бесплатной юридической помощи во Владивостоке будут открыты с 9.00 до 18.00 по адресам:

Океанский пр-т 13, оф 406. (4 этаж);

ул. Пушкинская, 93, кабинет 1 (на базе Министерства Юстиции России по ПК).

Кроме того, в Центре бесплатной юридической помощи по адресу Океанский проспект 13, офис 406 помимо приема по общим вопросам консультации также будут вести:

9.00 – 10.00 - Начальник отдела по регистрации прав на земельные участки Федеральный службы государственной регистрации, кадастра и картографии М.А. Петелина.

10.00 – 11.00 - Главный специалист-эксперт отдела по регистрации прав на земельные участки Федеральный службы государственной регистрации, кадастра и картографииТ.А. Чувайлова.

11.00 – 12.00 - Помощник руководителя отдела по регистрации прав на земельные участки Федеральный службы государственной регистрации, кадастра и картографииЮ.А. Тарасова.

9.00 – 12.00 - Член общественного совета при УВД по ПК, директор некоммерческой организации содействия молодой семье "Венец" Г.Г.Курносенок Тема: Профилактика девиантного поведения среди подростков.

9.00 – 11.00 - Представитель Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам Перфильева Ю.В. Тема: Законодательство об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

12.00 – 14.00 - Представитель Общественного совета при УВД по ПК.

11.00 – 12.00 - Представитель Нотариальной палаты ПК С.А. Робко.

14.00 – 16.00 - Представитель Министерства юстиции по ПКА.В. Шолохова.

14.00 – 16.00 - Начальник управления Федеральной Антимонопольной службы по ПК С.В. Вялых.

16.00 – 18.00 - Представитель Адвокатской палаты ПКВ.И. Дроздов.



