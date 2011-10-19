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Отопительный сезон стартовал на северах Приморья
Первые 9 котельных «Примтеплоэнерго» начали обогревать объекты края. С 1 октября тепло подали в коррекционную школу в Пограничном, 7-го - социальные объекты и квартиры жителей Светлогорья, 10 октября заработали котельные в Горных Ключах и Рощино. Однако теплая осень отодвинула сезон.
90% жилищного фонда Владивостока готово к пуску тепла уже сегодня. Завершаются гидравлические испытания, промывка и опрессовка отопительных систем, реконструкция сетей и ремонт котельных. На островные территории завозится топливо. Внутридомовые коммуникации жилых зданий к сезону готовят управляющие компании, еженедельно отчитываясь о проделанной работе.
Как сообщили «ЗР» в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, все работы в этом году идут с опережением графика. «Это хороший показатель, – подчеркнул вице-мэр начальник управления содержания жилищного фонда Александр ТАБАЧЕНКО. – Во многом его удалось достичь благодаря тем программам, которые действуют в городе последние три года. В частности это капитальный ремонт, в ходе которого во многих домах полностью обновили системы отопления и горячего водоснабжения».
Помимо жилых домов к отопительному сезону готовятся школы, больницы и учреждения культуры. На сегодняшний день из 37 больниц и поликлиник 29 прошли промывку и опрессовку. В целом учреждения культуры, школы и детские сады готовы к отопительному сезону на 100%.
Согласно российской традиции, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура составляет не выше 8 градусов тепла. По словам главного синоптика Примгидромета Елены ГРИДНЕВОЙ, во Владивостоке самая ранняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через +8°C отмечалась 6 октября в 1954 году, а самая поздняя - 5 ноября 1932 года, а по средним срокам дата перехода 19-20 октября. В этом году это вряд ли случится ранее 25 октября - 1 ноября. Вначале затеплятся батареи в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и культуры, а затем тепло придет в жилые дома.
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