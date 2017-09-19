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Экономике без экологии никуда
В повестке III Восточного экономического форума нашлось место и живой природе
Тема экологии заняла заметное место в прошедшем во Владивостоке III Восточном экономическом форуме. Начнем с того, что одна из ключевых сессий мероприятия так и называлась «Особо охраняемые природные территории - возможности для государства и бизнеса».
А еще было множество встреч, к примеру с участием самого министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО, презентации проектов так или иначе сопряженных с экологией и, конечно же, просто удивительные выставки. Например, фотовыставка-фестиваль «Первозданная Россия», огромный пласт которой был так или иначе связан с дальневосточной и, в частности, приморской природой.
Это уникальный по своему формату и содержанию культурно-просветительский проект. На выставке во Владивостоке оказались собраны самые лучшие фотографии многочисленных авторов со всей страны.
Напомним, что Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» включает в себя в том числе поддержку таких экологических проектов, которые занимаются популяризацией знаний о природе.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
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