Экономике без экологии никуда

В повестке III Восточного экономического форума нашлось место и живой природе

Тема экологии заняла заметное место в прошедшем во Владивостоке III Восточном экономическом форуме. Начнем с того, что одна из ключевых сессий мероприятия так и называлась «Особо охраняемые природные территории - возможности для государства и бизнеса».

А еще было множество встреч, к примеру с участием самого министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО, презентации проектов так или иначе сопряженных с экологией и, конечно же, просто удивительные выставки. Например, фотовыставка-фестиваль «Первозданная Россия», огромный пласт которой был так или иначе связан с дальневосточной и, в частности, приморской природой.

Это уникальный по своему формату и содержанию культурно-просветительский проект. На выставке во Владивостоке оказались собраны самые лучшие фотографии многочисленных авторов со всей страны.

























Напомним, что Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» включает в себя в том числе поддержку таких экологических проектов, которые занимаются популяризацией знаний о природе.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.