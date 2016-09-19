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Владивосток готовится к главному экологическому празднику России (ПРОГРАММА)
Во Владивостоке 24 и 25 сентября свое 17-летие отметит главный экологический праздник России – День тигра. Жителей и гостей столицы Приморья приглашают на открытие мемориала известному дальневосточнику, премьеру балета, тигриный карнавал, концерт и другие мероприятия. Ожидается прибытие тигриного самолета и поезда, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Программа празднования в этом году усилиями Центра «Амурский тигр», администраций Приморского края и Владивостока стала значительно шире и вышла за традиционные рамки субботы и воскресенья, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе центра.
В преддверии «тигриных выходных» для самых маленьких жителей и гостей столицы Приморья состоятся два увлекательных мероприятия.
20 сентября во Владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) с 11.00 до 16.00 пройдет мастер-класс по росписи граффити-стены, на котором детей познакомят с уличным искусством и расскажут о премудростях оформления городской среды и общественных пространств.
23 сентября в Детской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация третьей книги Сергея Георгиева из серии о приключениях тигренка Амурчика. Продолжение получило название «Амурчик в городе». Всех юных читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги от Центра «Амурский тигр».
Официальная часть праздника начнется в субботу, 24 сентября.
В 16.30 на Корабельной набережной торжественно откроют мемориал Василию Ощепкову, родоначальнику советского дзюдо и одному из основателей самбо. Знаменитый дальневосточник при разработке приемов дзюдо во многом опирался на повадки и моторику тигров, что также отражено в скульптурной композиции. Мемориал передается в дар городу Центром «Амурский тигр». В церемонии примут участие помощник Президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления Президента РФ Константин Чуйченко и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
В 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт, посвященный Дню тигра. В программе вечера - вручение благодарностей и почетных грамот Президента РФ Владимира Путина, наград Русского географического общества и Центра «Амурский тигр» за вклад в дело сохранения уникального природного комплекса юга Дальнего Востока. Завершится субботняя программа Дня тигра-2016 премьерой одноактных балетов «Бемби» и «В джунглях».
В воскресенье, 25 сентября, в 10.30 международный аэропорт Владивосток будет встречать «Тигролет» - воздушное судно в оригинальной тигриной ливрее.
В 12.00 на Океанском проспекте начнется тигриный карнавал. Дети и взрослые со всего Приморского края в тигриных костюмах и гриме, с плакатами и слоганами в защиту уникальной дальневосточной природы пройдут по Океанскому проспекту до Площади Борцов революции. Во главе колонны будет двигаться специализированная техника: семь автомобилей и три квадроцикла. Центр «Амурский тигр» передает эту спецтехнику службам охотничьего надзора и охотхозяйствам Приморского края.
В течение всего дня на площади будут открыты специализированные зоны, на которых гости Дня тигра смогут узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Самым маленьким посетителям не дадут заскучать многочисленные конкурсы, мастер-классы и квесты.
На сцене Fesco Hall (Верхнепортовая, 38) весь день лучшие танцоры Дальнего Востока в рамках Второго турнира по бальным танцам «Амурский тигр» будут соревноваться за кубок. В 18.00 начнется заключительная часть турнира.
Очень важный «тигр» прибудет вечером на железнодорожный вокзал Владивостока. Фирменный поезд РЖД «Россия», оформленный изображениями амурского тигра и дальневосточного леопарда, проделав путь из Москвы протяженностью более 9000 км, подойдет к перрону в 20.30.
В программе вечернего шоу - выступления группы «Листья Травы», британского рок-музыканта Кена Хенсли и группы Our Propaganda. Завершит концерт рок-группа «Звери». Вход на городской праздник и концерт свободный.
Центр «Амурский тигр» приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях по случаю празднования Дня тигра!
ПРОГРАММА ДНЯ ТИГРА во Владивостоке
|
Программа мероприятий
День тигра - 2016
|
20 сентября (вторник)
|
11:00 – 16:00
|
Мастер-класс по росписи граффити-стены
|
23 сентября (пятница)
|
16:00 – 18:00
|
Презентация детской книги в библиотеке
|
24 сентября (суббота)
|
16:30 – 17:00
|
Открытие мемориала В.С. Ощепкову
|
19:00 – 21:00
|
Праздничный концерт,
|
25 сентября (воскресенье)
|
10:30
|
Прибытие «Тигролета»
|
12:00 – 13:00
|
Праздничное шествие колонн
|
10:00 – 17:00
|
Работа локальных анимационных площадок
|
13:30 – 14:00
|
Презентация специализированной техники,
|
14:00 – 17:15
|
Концертная программа, награждение участников
|
18:00
|
Торжественное открытие вечерней части турнира
|
20:30
|
Прибытие «тигриного» поезда РЖД
|
18:30 – 21:30
|
Музыкальный концерт групп «Листья Травы»,
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