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Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
Читатели нашего издания узнают о преимуществах электронного сервиса ПФР и смогут задать вопросы о назначении пенсий, единовременных выплат, получении 25 тыс. рублей из материнского капитала, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
22 сентября 2016 г. состоится "Прямая линия" с пользователями сайта www.zrpress.ru и читателями газеты "Золотой Рог", которую проведет Александра Александровна ВОВЧЕНКО, начальник отдела назначения пенсий Отделения ПФР по Приморскому краю. Она ответит на вопросы читателей, касающиеся получения государственных услуг ПФР в электронном виде.
В числе возможных вопросов как получить услуги ПФР, не выходя из дома: назначить пенсию, выбрать способ ее доставки, подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты; оформить сертификат на материнский капитал, распорядиться его средствами, получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из материнского капитала; узнать о многочисленных услугах, которые предоставляет Личный кабинет, размещенный на сайте ПФР, получении доступу к Личному кабинету гражданина и сайту госуслуг, о преимуществах использования единого электронного сервиса ПФР.
Горячая линия состоится 22 сентября 2016 года с 10 до 12 часов по телефону: 8(423) 245-04 -85
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