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Во Владивостоке появится еще одна тигриная стена
20 сентября в 11.00 во Владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится мастер-класс по росписи граффити-стены.
Около 40 учеников Дворца детского творчества под руководством Павла Шугурова, главы творческой мастерской «33+1», оформят в стиле стрит-арт подпорную стену площадью 30 квадратных метров. Начинающих художников познакомят с уличным искусством, расскажут о премудростях оформления городской среды и общественных пространств. Мероприятие, которое организует Центр «Амурский тигр» и администрация Владивостока, продлится с 11.00 до 16.00.
Мастер-класс приурочен к ежегодному празднику День тигра, который отметят 24-25 сентября во Владивостоке.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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