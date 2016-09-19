Во Владивостоке появится еще одна тигриная стена

20 сентября в 11.00 во Владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится мастер-класс по росписи граффити-стены.

Около 40 учеников Дворца детского творчества под руководством Павла Шугурова, главы творческой мастерской «33+1», оформят в стиле стрит-арт подпорную стену площадью 30 квадратных метров. Начинающих художников познакомят с уличным искусством, расскажут о премудростях оформления городской среды и общественных пространств. Мероприятие, которое организует Центр «Амурский тигр» и администрация Владивостока, продлится с 11.00 до 16.00.

Мастер-класс приурочен к ежегодному празднику День тигра, который отметят 24-25 сентября во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.