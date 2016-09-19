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Школьники затопленных районов Приморья впервые после тайфуна пошли в школу

19 Сентября 2016, 15:00 | Приморье

Все школьники Приморья смогут приступить к занятиям 19 сентября, об этом доложила директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко. Однако останутся закрытыми 15 детских садов в трёх муниципальных образованиях края - Чугуевском и Кавалеровском районе и Дальнегорском городском округе. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу края, учебный год еще не начался для 1861 дошколёнка.

По поручению Владимира Миклушевского школы и детские сады в пострадавших от тайфуна районах обеспечены бутилированной водой до тех пор, пока водопроводная вода непригодна для использования в пищу.

«В Кавалеровский район состоялась выездная комиссия по приёмке детских садов. Разработана четкая схема открытия дошкольных учреждений. И на следующей неделе большинство из них начнут работу. Три детских сада откроются не раньше, чем через две недели в связи с необходимостью провести там ремонт», - сообщила директор департамента.

Школа в поселке Светлая повреждена стихией настолько, что не подлежит восстановлению. Поэтому было принято решение разместить 95 учеников в новом строящемся детском саду. А губернатор края дал поручение построить новую школу в максимально короткие сроки.

Напомним, в связи с обрушившимся на Приморье тайфуном «Лайонрок», в 65 школах края начало года было отложено. В Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах из 195 тысяч школьников Приморья 1 сентября не начали заниматься 13 050 детей.»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: школа  занятия  Тайфун 



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