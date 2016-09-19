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Ярмарка корейского туризма разыграла сертификаты на путешествие (Фото)

19 Сентября 2016, 14:39 | Приморье

17 сентября в отеле Hyundai прошла ярмарка корейского туризма. Такое мероприятие проводиться во Приморской столице дважды в год. В марте на ярмарке предлагаются туры на весну и лето; в сентябре – на осень и зиму. Приглашённые участники – это туристические компании Владивостока, которые занимаются именно Кореей. В этот раз их было шестнадцать. Об этом сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события.

«Чтобы люди не скучали, помимо предложений турфирм мы организовали очень насыщенную программу интересную и детям, и взрослым»,-сообщила Галина, менеджер национальной организации туризма Кореи. Для развлечения публики был приглашён заграничный повар, демонстрирующий приготовление традиционного сладкого блюда куль-тхаре. А также молодые хореографические коллективы, танцующие в популярном молодёжном стиле k-pop.

С 11 до 18 часов работало множество интерактивных площадок: роспись фонариков, аквагрим, массаж рук на специальном аппарате и многое другое. Также проводились розыгрыши с призами, одним из которых стал сертификат по программе «Авто-тур в Корею».

Софья Подошвелева. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора. 

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Теги: путешествие  автотур  Корея 
       



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