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В Приморье создадут единую базу данных земли всех категорий и объектов недвижимости
Первому вице-губернатору Василию Усольцеву представили проект информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Приморского края».
Эта система разрабатывается по инициативе главы региона Владимира Миклушевского.
Новая информационная система объединит в единую базу данных земли всех категорий и объекты недвижимости, а также информацию об энергомощностях и данные разных структур: кадастровый учет земель, данные МЧС.
С помощью системы будет вестись, в том числе, контроль за использованием сельскохозяйственных земель, за ведением и выявлением нарушений в области лесного хозяйства. Также будет создан геопортал инвестиционных проектов Приморского края, подсистема управления и публикации метаданных, информационная система «Реестр ИЖС» во исполнении Закона Приморского края «О предоставлении земельных участков для жилищного строительства для молодых и многодетных семей.
Как сообщил Василий Усольцев, сегодня разные органы власти работают в разных программах и системах координат. Новая система позволит объединить эти данные.
«Система «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» станет общедоступной. Часть ее будет доступна только сотрудникам органов власти, часть – любому пользователю», - сообщил первый вице-губернатор.
Он добавил, что новая система, в том числе, будет удобной для инвесторов – они смогут посмотреть данные об интересующем их участке, наличии энергомощностей, инженерной инфраструктуры и другие необходимые данные.
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