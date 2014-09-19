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В Приморье создадут единую базу данных земли всех категорий и объектов недвижимости

19 Сентября 2014, 15:09 | Приморье

Первому вице-губернатору Василию Усольцеву представили проект информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Приморского края».

Эта система разрабатывается по инициативе главы региона Владимира Миклушевского.

Новая информационная система объединит в единую базу данных земли всех категорий и объекты недвижимости, а также информацию об энергомощностях и данные разных структур: кадастровый учет земель, данные МЧС.

С помощью системы будет вестись, в том числе, контроль за использованием сельскохозяйственных земель, за ведением и выявлением нарушений в области лесного хозяйства. Также будет создан геопортал инвестиционных проектов Приморского края, подсистема управления и публикации метаданных, информационная система «Реестр ИЖС» во исполнении Закона Приморского края «О предоставлении земельных участков для жилищного строительства для молодых и многодетных семей.

Как сообщил Василий Усольцев, сегодня разные органы власти работают в разных программах и системах координат. Новая система позволит объединить эти данные.

«Система «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» станет общедоступной. Часть ее будет доступна только сотрудникам органов власти, часть – любому пользователю», - сообщил первый вице-губернатор.

Он добавил, что новая система, в том числе, будет удобной для инвесторов – они смогут посмотреть данные об интересующем их участке, наличии энергомощностей, инженерной инфраструктуры и другие необходимые данные.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

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Теги: кадастр  земля  база 



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