www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Из 21 млн руб. приставы взыскали за полгода 5,5 млн руб.

19 Сентября 2011, 14:48 | Приморье

В Приморском крае за 6 месяцев 2011 года в структурных подразделениях УФССП России по Приморскому краю на исполнении находилось 96 исполнительных документов о взыскании ущерба, причиненного в сфере добычи, переработки и реализации водных биологических ресурсов, на сумму более 21 млн руб.

Так, в отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока находилось на исполнении исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного в сфере охраны рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, с рыболовной компании в пользу государства. Сумма взыскания составила свыше 5 млн рублей.

В ходе исполнения данного судебного решения судебным приставом-исполнителем Сергеем Тараненко были сделаны запросы в регистрирующие органы, а также одновременно были вынесены постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банке. К тому же, были запрошены сведения о принадлежащих должнику ценных бумагах и морской техники.

В результате принятых мер судебным приставом - исполнителем было установлено, что компания-должник имеет на банковском счете денежную сумму, которая необходима для погашения задолженности по ущербу и исполнительскому сбору. В связи с тем, что судебный пристав – исполнитель ранее наложил арест на расчетные счета в банке, что привело к невозможности ведения финансово - хозяйственной деятельности компании должника. И чтобы не потерпеть убытки, рыболовная компания незамедлительно перевела на депозитный счет службы судебных приставов денежные средства для погашения задолженности. Так как банковские счета компании должника были заблокированы, то денежные средства поступили со счетов дочерней компании должника.

На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем Сергеем Тараненко вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Взысканные денежные средства распределены и перечислены в полном объеме взыскателю.

В целом, за 6 месяцев 2011 года судебными приставами окончено фактическим исполнением 41 исполнительное производство на сумму свыше 5,5 млн рублей в отношении расхитителей водных биоресурсов.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru