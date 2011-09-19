Из 21 млн руб. приставы взыскали за полгода 5,5 млн руб.

В Приморском крае за 6 месяцев 2011 года в структурных подразделениях УФССП России по Приморскому краю на исполнении находилось 96 исполнительных документов о взыскании ущерба, причиненного в сфере добычи, переработки и реализации водных биологических ресурсов, на сумму более 21 млн руб.

Так, в отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока находилось на исполнении исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного в сфере охраны рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, с рыболовной компании в пользу государства. Сумма взыскания составила свыше 5 млн рублей.

В ходе исполнения данного судебного решения судебным приставом-исполнителем Сергеем Тараненко были сделаны запросы в регистрирующие органы, а также одновременно были вынесены постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банке. К тому же, были запрошены сведения о принадлежащих должнику ценных бумагах и морской техники.

В результате принятых мер судебным приставом - исполнителем было установлено, что компания-должник имеет на банковском счете денежную сумму, которая необходима для погашения задолженности по ущербу и исполнительскому сбору. В связи с тем, что судебный пристав – исполнитель ранее наложил арест на расчетные счета в банке, что привело к невозможности ведения финансово - хозяйственной деятельности компании должника. И чтобы не потерпеть убытки, рыболовная компания незамедлительно перевела на депозитный счет службы судебных приставов денежные средства для погашения задолженности. Так как банковские счета компании должника были заблокированы, то денежные средства поступили со счетов дочерней компании должника.

На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем Сергеем Тараненко вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Взысканные денежные средства распределены и перечислены в полном объеме взыскателю.

В целом, за 6 месяцев 2011 года судебными приставами окончено фактическим исполнением 41 исполнительное производство на сумму свыше 5,5 млн рублей в отношении расхитителей водных биоресурсов.