Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из 21 млн руб. приставы взыскали за полгода 5,5 млн руб.
В Приморском крае за 6 месяцев 2011 года в структурных подразделениях УФССП России по Приморскому краю на исполнении находилось 96 исполнительных документов о взыскании ущерба, причиненного в сфере добычи, переработки и реализации водных биологических ресурсов, на сумму более 21 млн руб.
Так, в отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока находилось на исполнении исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного в сфере охраны рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, с рыболовной компании в пользу государства. Сумма взыскания составила свыше 5 млн рублей.
В ходе исполнения данного судебного решения судебным приставом-исполнителем Сергеем Тараненко были сделаны запросы в регистрирующие органы, а также одновременно были вынесены постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банке. К тому же, были запрошены сведения о принадлежащих должнику ценных бумагах и морской техники.
В результате принятых мер судебным приставом - исполнителем было установлено, что компания-должник имеет на банковском счете денежную сумму, которая необходима для погашения задолженности по ущербу и исполнительскому сбору. В связи с тем, что судебный пристав – исполнитель ранее наложил арест на расчетные счета в банке, что привело к невозможности ведения финансово - хозяйственной деятельности компании должника. И чтобы не потерпеть убытки, рыболовная компания незамедлительно перевела на депозитный счет службы судебных приставов денежные средства для погашения задолженности. Так как банковские счета компании должника были заблокированы, то денежные средства поступили со счетов дочерней компании должника.
На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем Сергеем Тараненко вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Взысканные денежные средства распределены и перечислены в полном объеме взыскателю.
В целом, за 6 месяцев 2011 года судебными приставами окончено фактическим исполнением 41 исполнительное производство на сумму свыше 5,5 млн рублей в отношении расхитителей водных биоресурсов.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
- Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
- Синоптики рассказали, когда в Приморье установится хорошая погода
- В Приморье ожидаются дожди и грозы
- В Приморском крае составили портрет "классического" алиментщика
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Более 100 секций подготовили для участников МедиаСаммита в Приморье
Новости раздела
- "Люди кипели от возмущения"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Tele2 поддерживает будущих журналистов и блогеров Приморья
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Водные прогулки станут безопаснее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа