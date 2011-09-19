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В Приморье Примтеплоэнерго меняет старый водовод на полиэтиленовый

19 Сентября 2011, 14:28 | Приморье

В Приморском крае место стальных и чугунных водопроводных сетей, устаревших морально и физически, займут полиэтиленовые трубы.

Примтеплоэнерго приступает к замене «водяных» труб в поселке Приморский Хасанского района. «Эта работа будет выполнена сверх ремонтной программы, труба выделена из аварийного запаса администрации края, - говорит генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Патрин. – Поселковый водовод – 40-60 «годов рождения» прошлого века. Его состояние не выдерживает критики. Бесконечные поломки - обычное дело, а в прошлом году древний водовод пережил серьезную аварию, пришлось 150 метров протянуть по воздуху. В этом году специалисты Примтеплоэнерго намерены проложить 800 метров новых сетей. Их придется тянуть в болотистой местности, это осложняет работы. Но, чтобы уйти от потерь, нужно заменить весь участок - в общей сложности порядка двух километров. В следующем году работы продолжатся».

Идет масштабная реконструкция и в поселке Кавалерово, где местный водоканал Примтеплоэнерго эксплуатирует с 2008 года. Здесь предстоит уложить 9 километров полиэтиленовой трубы. Впервые Примтеплоэнерго применил трубу, уложенную в бухтах по 120-200 метров. Это еще больше ускоряет укладку за счет сокращения времени на сварочные работы.

«Труба наша, приморская, ее делает ООО «Успех Полимерстрой» в поселке Заводской, - комментирует заместитель генерального директора по энергосбережению Олег Бронников. - Таким образом, нам удалось сэкономить на перевозках».

В поселке Новошахтинский в этом году планируется укладка более 4,5 км полиэтиленовой трубы, уже уложено 1,5 км. Водовод здесь меняют за счет Новошахтинского городского поселения и собственных средств КГУП «Примтеплоэнерго».

В сентябре–октябре будет проведена работа по укладке 1200 м полиэтиленового водовода в с. Реттиховка в обход болотистой местности, что должно повысить надежность водоснабжения и снизить потери воды и расходы электроэнергии.

Преимущество новых труб очевидно: они не ржавеют, имеют большой срок службы, высокую прочность и устойчивость к изломам. На полиэтиленовых стенках не накапливается отложений и ржавчины, что улучшает качество воды и позволяет экономить электроэнергию на транспортировке и распределении воды за счет сокращения гидравлического сопротивления новых водопроводов.

Автор: Пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"
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