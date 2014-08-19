Во Владивостоке прощание с Маей Щекиной пройдет в здании ОАО ИПК "Дальпресс"

Коллектив ОАО ИПК «Дальпресс» с прискорбием сообщает, что 16 августа ушла из жизни Мая Владимировна ЩЕКИНА, бывшая долгие годы бессменным руководителем предприятия. «Дальпрессу» Мая Щекина отдала 17 лет, из них более 10 - на высокой должности.

Мая Владимировна родилась в 1940 году, окончила Московский полиграфический институт. Занимает руководящие посты с 32 лет. По распределению приехала во Владивосток на Приморский полиграфкомбинат, где прошла путь от мастера печатного цеха до главного инженера. Работала заместителем начальника, начальником управления по печати Приморского крайисполкома (1985-1994), главным технологом ГУП ИПК «Дальпресс» (1995-2000). С 2000 года - гендиректор ОАО ИПК «Дальпресс».

Мая Владимировна возглавила предприятие в трудные для него годы. Однако, несмотря на все трудности, она активно взялась за модернизацию предприятия, смогла сохранить за «Дальпрессом» лидерство на рынке и не позволила, в том числе и благодаря личному мужеству, допустить хищнической приватизации и его развала.

Она оставила предприятие будучи в преклонном возрасте, когда уже не осталось сил руководить огромным и сложнейшим производством. Но даже на пенсии она оставалась помощником руководителя «Дальпресса» и никогда не отказывала в совете.

Уход из жизни такого прекрасного человека, настоящего мастера своего дела и талантливого руководителя, которого любили и уважали не только сотрудники «Дальпресса», но и коллективы всех газет и журналов, которые печатались на предприятии, стал поистине невосполнимой утратой.

Редакция Издательской компании «Золотой Рог» присоединяется к словам соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и вместе с нашими партнерами из «Дальпресса».

Прощание с Маей Владимировной состоится 21 августа с 10.00 до 12.00 в здании ОАО ИПК «Дальпресс» по адресу: проспект Красного Знамени, 10.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.