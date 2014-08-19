О резком повышении цен жители Приморья могут сообщить на "горячую линию"

Жителей Приморского края приглашают сообщать о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары.

С 2010 года в департаменте лицензирования и торговли Приморского края по телефонам 221-58-03 и 221-58-04 работает «горячая линия» по этому направлению, сообщает primorsky.ru.

Аналогичную «горячую линию», куда можно направлять жалобы на рост цен, накануне открыла Федеральная антимонопольная служба России. В список продуктов, за ценами на которые будет вестись особый контроль, включены говядина, мясо птицы, свинина, молоко и молочные продукты, сливочное масло, картофель, морковь, яблоки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.