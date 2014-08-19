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О резком повышении цен жители Приморья могут сообщить на "горячую линию"
19 Августа 2014, 11:20 | Приморье
Жителей Приморского края приглашают сообщать о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары.
С 2010 года в департаменте лицензирования и торговли Приморского края по телефонам 221-58-03 и 221-58-04 работает «горячая линия» по этому направлению, сообщает primorsky.ru.
Аналогичную «горячую линию», куда можно направлять жалобы на рост цен, накануне открыла Федеральная антимонопольная служба России. В список продуктов, за ценами на которые будет вестись особый контроль, включены говядина, мясо птицы, свинина, молоко и молочные продукты, сливочное масло, картофель, морковь, яблоки.
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Теги: цены горячая линия
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