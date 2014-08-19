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Застрявшие в тайге приморские туристы требуют еду и отказываются уезжать

19 Августа 2014, 09:21 | Приморье

Почти 100 туристов застряли на берегу реки в Тернейском районе Приморья из-за разлива реки, однако пока люди не хотят покидать место отдыха.

"Туристы обратились в МЧС за помощью в воскресенье. Прибывшие из Дальнегорска на КамАЗе спасатели обнаружили на берегу реки Максимовка две группы туристов, по 60 и 30 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморью.

Люди жаловались на то, что у них заканчиваются топливо и продукты, а также на дороговизну продуктов в местных магазинах.

"Решается вопрос о доставке продуктов. Спасатели дежурят у туристического лагеря. При необходимости они готовы эвакуировать туристов, однако пока люди ждут, когда вода в реке спадет, чтобы уехать самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

По данным спасателей, туристические группы отдыхали "дикарями" и не были официально зарегистрированы в МЧС.

Ссылки по теме:

Десятки туристов не могут выехать из Тернея из-за подъема рек

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Тайга  терней  туристы  МЧС 



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