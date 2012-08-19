Приморское ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение

ПРИМОРЬЕ, 18 августа, ZRPRESS. По информации Приморского УГМС ночью и днём 19 августа в южных и восточных районах края ожидается сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

Ожидается повышение уровня воды в реках без угрозы населённым пунктам и объектам экономики. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует отложить поездки на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.

В случае происшествия немедленно звоните 010.

"Золотой Рог".