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ОСТОРОЖНО: АКУЛА!
В связи с появившимися случаями нападения акулы на людей у побережья Приморского края, жителям и гостям края рекомендуется соблюдать правила безопасности при нахождении у моря.
1. Чтобы не спровоцировать нападение акулы, не заходите в воду, особенно если у вас на теле есть свежие раны или царапины.
2. Не купайтесь в местах, где занимаются ловом рыбы, так как запах раненной рыбы и крови может привлечь хищника.
3. Помните: акула никогда не нападает сразу. Прежде она совершает несколько кругов вокруг интересующего ее объекта.
4. Увидев акулу, сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений и старайтесь потихоньку отступать к лодке или отплывать к берегу.
5. Помните, что акула опасна даже на мелководье.
6. Не теряйте акулу из виду, чтобы иметь возможность принять меры самообороны.
7. Если акула пытается напасть на вас, отбивайтесь от нее подручными средствами. Старайтесь наносить удары в глаза и жабры.
8. Бесполезно пытаться просто уплыть от акулы: она быстрее, поэтому вы только потеряете силы.
9. Помните, что паника может привести к трагическим последствиям.
10. Владельцам маломерных судов при обнаружении акул сообщать о месте и времени появления хищников по телефону ГИМС МЧС России 8(423)2 610866 и 8(423)2515248.
11. Или оперативному дежурному Приморского края по телефону 8(423) 221-02-11
226-53-29, 221-03-02.
Телефон единой службы спасения 010
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