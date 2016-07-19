Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне

Гороскоп с 19 по 25 июля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Звезды говорят, что вы балансируете на тонком канате финансового благополучия - постарайтесь на нем все-таки удержаться. Дети могут превратиться в маленьких пираний, которые с жадностью поглощаю практически все средства из вашего кошелька. Постарайтесь приучать их ценить то, что вы с таким трудом зарабатываете.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя - весьма многообещающий с точки зрения финансов период. Однако она все же не будет лишена и опасностей. Так что в каждом событии нужно искать скрытые причины и просчитывать неочевидные следствия, чтобы за сегодняшний успех не пришлось расплачиваться потом.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет прибыль и финансовая стабильность. В среду плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В четверг или в пятницу вас могут приятно порадовать новые денежные поступления. В субботу стоит избегать лишних трат.

РАК. Новые денежные поступления в первой половине недели могут усыпить вашу бдительность, однако не переоценивайте своих финансовых возможностей и не бросайте деньги направо и налево. Прибыли пока будет немного, зато она честно заработана.

ЛЕВ. На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным для вас образом, правда для этого придется потрудиться. В понедельник и четверг лучше держаться подальше от магазинов: результаты приобретений могут вас сильно разочаровать.

ДЕВА. Поступайте обдуманно и последовательно, и начальство заметит ваш труд, и есть большая вероятность, что вы получите премию в конце этой недели. Только не стремитесь к мгновенной прибыли. Не соглашайтесь на перспективные, но сомнительные предложения от малознакомых партнеров.

ВЕСЫ. Если вам кажется, что денег нет и не будет, - возможно, вы что-то просто не увидели. Финансовое положение стабильно, вероятно даже его улучшение в конце недели. Друзья помогут наладить важные деловые контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы.

СКОРПИОН. В среду или пятницу вероятны крупные денежные поступления, сейчас как раз время собирать плоды богатого урожая. Правда, определенную часть доходов лучше отложить на грядущие времена, стоит проявить предусмотрительность. Однако в выходные вы сможете чем-нибудь побаловать себя и своих близких.

СТРЕЛЕЦ. Для повышения успешности в финансовой сфере можно использовать следующий прием: сформируйте образ вашего финансового благополучия и удерживайте его некоторое время в вашем воображении, поверьте в него, и он реализуется. Ведь мысль может быть и материальной.

КОЗЕРОГ. Главным объектом ваших забот на нынешней неделе может стать денежный вопрос. Зато ваши затраты щедро окупятся в будущем. Так что звезды советуют не скупиться. Понедельник и суббота подходят для совершения различных мелких и крупных покупок.

ВОДОЛЕЙ. Помните, что семейный бюджет потребует разумного подхода и не потерпит никаких вольностей. Во вторник или в среду можно ожидать новых денежных поступлений. Однако после этого финансовый штиль наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут оказаться бесполезными.

РЫБЫ. Финансовое положение сейчас не представляется слишком уж радужным. Новые партнеры, возможно, постараются повлиять на ваше решение путем грубой лести. Наилучшим выходом будет не верить восторженным словам, проанализировать ситуацию и действовать по своему усмотрению. Если в выходные возникнут серьезные материальные проблемы, то лучше отложить их решение на следующую неделю.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.