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Демарш дальнегорских альтернативщиков
753 жителя Дальнегорска подписали обращение к губернатору Приморского края и президенту РФ с призывом защитить их потребительские права.
Они ставят вопрос: почему филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» продолжает обязывать альтернативщиков оплачивать завышенные суммы по квитанциям за неоказанные услуги, почему администрация Дальнегорского округа (ДГО) отказывает в выдаче разрешения на установку альтернативного отопления, ссылаясь на негласное указание губернатора, несмотря на то, что документы соответствуют требованиям Жилищного кодекса РФ.
Подписанты с 2007-2008 года отказались от услуг центрального теплоснабжения, перешли на электрообогрев квартир. Однако им присылают квитанции об оплате несуществующего центрального теплоснабжения. Поскольку учредителем и собственником КГУП «Примтеплоэнерго» является администрация Приморского края, жители и обратились к губернатору.
Они возмущаются поведением судей дальнегорского и краевого судов, которые не удовлетворяют иски жителей города к Примтпло-энерго, но удовлетворяют иски КГУП к ним. Тем самым вымогаются необоснованные долги за неоказанные услуги. В течение 7 лет, вплоть до 8 августа 2008 года, жителям ДГО в соответствии с Жилищным кодексом РФ выдавали разрешения на установку альтернативного отопления. И в течение этого времени ни один дом не разрушился и не заморозился. С 2007 года ни в одном судебном заседании «Примтеплоэнерго» не предоставило доказательных документов того, что своими действиями альтернативщики нанесли вред соседям или ущерб общедомовому имуществу. Убытки потерпело лишь КГУП, потеряв добросовестных плательщиков.
Побывавший неделю назад в Дальнегорске первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО заявил жителям, что никаких препятствий для перехода на такой вид отопления нет с единственным исключением - переходить на электрообогрев необходимо всем домом, а не отдельными квартирами. При этом Александр Костенко отметил слабую работу управляющих компаний и ТСЖ в реализации закона «О теплоснабжении». Доходит до того, что в капитально отремонтированных за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ домах не запущены в эксплуатацию уже установленные счетчики тепловой энергии. Между тем, применение таких счетчиков может давать значительную экономию средств квартиросъемщиков.
Кстати, в открытом письме губернатору альтернативщики спрашивают, на каком основании администрация ДГО во главе с мэром Григорием КРУТИКОВЫМ передала весной три котельных администрации Приморского края, ведь они являются общим имуществом города. В итоге они потребовали ликвидации филиала КГУП в Дальнегорске, ссылаясь на то, что услуги монополиста Примтеплоэнерго - самые дорогие по России. Дальнегорцам они не по карману. В течение 15 лет в городе нет горячего теплоснабжения в летнее время.
В итоге подписанты потребовали выразить недоверие мэру ДГО Григорию Крутикову и начальнику филиала «Дальнегорский» КГУП Примтеплоэнерго» Александру КУРОЧКИНУ.
Досье "ЗР"
Весной 2011 года администрация ДГО действительно безвозмездно передала три котельных краевой администрации, а та передала их КГУП «Примтеплоэнерго». В перспективе планируется все три котельные – в Рудной Пристани, Каменке и Сержантово – перевести на более дешевый вид топлива – опилки. Каменская котельная уже в этом году перейдет на опилки.
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