Услуги по переезду

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, стимулирующий переселение россиян в регионы, которые испытывают недостаток трудовых ресурсов. История России знает только одно направление стимуляции переселения - с запада на восток. Пока территории переселения не определены, но, как сообщает pravo.ru, предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2012 года. Окажется ли в списке территорий Приморье? Вполне возможно.

Что предусматривает проект?

Стимулирование переселения безработных граждан на территории, где отмечается сокращение численности населения (! - прим. «ЗР»), а также в приграничные (! - прим. «ЗР») и стратегически важные (! - прим. «ЗР») для России регионы, в которых реализуются инвестиционные (! - прим. «ЗР»), проекты. Словом, вы поняли - Приморье подходит.

Проект предусматривает выплату единовременного денежного пособия дифференцировать в зависимости от территории переселения - от 40 до 120 тыс. рублей. Кроме него безработные, решившиеся на смену места жительства, могут рассчитывать на оплату стоимости проезда и провоза своего имущества и членов семьи к новому месту жительства; суточные расходы за время следования к новому месту жительства. Безработные могут приезжать не только работать, но и учиться, правда, в этом случае на оплату провоза имущества они рассчитывать не могут.

В качестве комментария к проекту закона премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что в ближайшее время предстоит решить важную задачу «формирования эффективной системы прогнозирования занятости населения». Она позволит выявлять перспективные потребности реального сектора экономики в трудовых ресурсах и затем создавать заказ на подготовку кадров в учреждениях системы профобразования, то есть речь идет об очень важном элементе поддержания баланса на рынке труда.

Идея не нова

Собственно, на оригинальность никто и не претендует. Задача у государства - расконцентрировать по стране трудовые ресурсы так, чтобы 40–50% безработицы на Северном Кавказе или 3,7% безработицы (данные visit-yaroslavl.ru) в Ярославской области уравнялись, например, с безработицей в Новосибирской области, где она составляет 1% (rosrabota.ru) или с Чукоткой, где она тоже всего 1%. То есть мы уже говорим не просто о переселенцах вообще или переселенцах-соотечественниках в частности. Речь идет о трудовой миграции россиян в поисках работы и лучшей зарплаты.

Гастарбайтерами в России нынче никого не удивишь. Приморцы и сами их каждый день видят. Процесс есть, он экономически и социально объективен. Есть плюсы, наверное, есть минусы, но каждый вырабатывает к нему отношение, какое хочет. В данном случае речь о безработных россиянах. Переселение таковых похоже на оргнаборы в советскую эпоху для работы, например, на рыбопромысловых судах или ударных комсомольских стройках. Но то ведь для работы! А где работать в Приморье сейчас, если не дворниками или прочими малоквалифицированными специалистами ЖКХ? Вот еще частные строительные компании заявляют о дефиците строителей.

Как это было

Ровно 105 лет назад начались великие столыпинские реформы, которые оторвали от родной земли и перекинули через Урал около 3,1 млн человек. По словам краеведа Юрия ФИЛАТОВА, всего с 1883 по 1901г.г. в край переселилось (в основном морским путем) 55 208 человек.

- Каждый переселенец получал бесплатно в вечное и постоянное пользование 40 десятин (43,6 га) земли, пожизненное освобождение от подушной подати, а от других - на 20 лет, - рассказывает Юрий Филатов. - Кроме того, каждой семье выдавалась ссуда сроком на 28 лет, причем ее погашение можно было начинать через пять лет, так как на эти годы процентов не начисляли. Притом, у переселенцев оставалось и некоторая сумма от денег, полученных перед выездом с прежнего места жительства, - рассказывает он.

За век с небольшим изменились ценности. Земля на Дальнем Востоке - не та ценность, чтобы за ней сюда ехать. Средняя зарплата в Москве - 48 тысяч рублей, в Приморье - 23,8 тысячи, при том, что цены выше. Стоимость жилья соизмерима с его стоимостью в Санкт-Петербурге. Дорога, куда бы ни полетел и ни поехал, дороже турпутевки, в которой «все включено». Обоснование правительства «переселение безработных в регионы, испытывающие недостаток трудовых ресурсов» - не аргумент. Необходим престиж. Уровень зарплаты. Четкая программа, что мы хотим получить в том месте, куда зовем людей. И эта программа должна быть очень привлекательна в смысле развития местности, инфраструктуры и перспектив для детей.

По словам руководителя консультационного центра по вопросам миграции Сергея ПУШКАРЕВА, практика оргнаборов в советские годы показала, что приживаемость приезжих на Дальнем Востоке составляла всего 7-8%. Более того, выплата подъемных породила бизнес: приехать, получить деньги и через пару месяцев под благовидным предлогом уехать. Существует точка зрения, что именно эта политика породила отношение дальневосточников к региону как временному пристанищу.

- Мне представляется, что законопроект запоздал так же, как в свое время поздно была принята программа переселения соотечественников, когда после развала Союза из стран СНГ уже самостоятельно уехали все, кто действительно хотел жить в России, - говорит он.

Для действия нужна мотивация

- Сама по себе идея о создании механизма перетока населения по территории страны заслуживает внимания, - считает кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ. - По существу, это необходимый элемент рыночных отношений: капитал перетекает из одних отраслей в другие, из одних территорий - в другие, а вслед за ним движется и рабочая сила. Мы же вопреки и теории, и практике рынка опять пытаемся «свободную» рабочую силу простимулировать некими подъемными. Не хотелось бы думать о плохом, но в мотивации авторов данного законопроекта усматривается «забота» о разгрузке Москвы. Но ведь капитал, хотим мы того или нет, стремится в столицу. Справедливости ради нужно отметить, что переизбыток капитала выталкивает его сегодня из столицы (благодаря чему и оказалось возможным часть его перенаправить во Владивосток и Сочи), но инерция миграционых процессов пока остается прежней - люди с периферии уезжают.

Поможет ли этот закон Дальнему Востоку, трудно сказать, потому что стимулы вряд ли будут существенным подспорьем при решении жилищных вопросов таких переселенцев. Поэтому, думаю, у этой идеи есть продолжение, и со временем мы поймем, что стимулировать нужно бизнес, а регионы, если они понимают, что их успех зависит от количества живого труда, а значит, от количества и качества населения своей территории, будут конкурировать и привлекать дополнительную рабочую силу, а не выталкивать ее, как это делается сегодня на территории Приморского края.

- Если Приморье попадет в список территорий, предназначенных для переселения безработных, то относиться к этому стоит осторожно. Перед приморцами уже через полгода - год встанет вопрос, куда девать построивших многие объекты саммита гастарбайтеров из стран СНГ, а это 27–28 тысяч человек, - говорит доктор экономических наук Александр ЛАТКИН. – Я сомневаюсь, что они уедут в таком же количестве, что и приехали. При этом надо помнить, у них нет здесь жилья. По моим наблюдениям, они начинают грамотно вписываться в сферу приморского малого бизнеса: в уличные кафе, парикмахерские, в водители автобусов, дорожные рабочие, я видел их уже в качестве работников почты... В этом нет ничего неправильного, все закономерно, но мы же говорим о потенциальном переселении безработных, так чем они будут здесь заняты?

Президент страны недавно признал, что по большому счету ни одна реформа у нас не состоялась. Поэтому мне представляется, что первым делом в Приморье стоит провести инвентаризацию рынка труда и понять, в каком количестве нам необходимы безработные из других регионов, на каких условиях и какие могут быть последствия.

Я полагаю, что все же приоритет должен быть отдан коренным приморцам, ибо их и так все меньше и меньше. По итогам развития края за 5 месяцев в Приморье все показатели хорошие, удручают только два: естественная убыль и механический отток населения по-прежнему сохраняются.