Во Владивостоке начнет работу необычная почта

Ровно в полдень 23 июня на набережной Владивостока участники городского праздника смогут подписать оригинальную почтовую открытку и бесплатно отправить её в любую точку России или мира.

Почтовая карточка выпущена специально ко Дню молодёжи России по инициативе Управления по делам молодёжи Владивостока, Молодежного ресурсного центра и Приморского филиала Почты России. Автором, отразившим яркий и творческой характер молодёжи Владивостока, стала студентка колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Алина Федорова. В свой рисунок талантливая девушка также добавила приморского колорита – морскую капусту, которая является отличительной особенностью города у моря. Тираж почтовой карточки 300 экземпляров.

«Приятно осознавать, что открытка, над которой я работала несколько вечеров, вкладывая свою душу, станет подарком для молодых людей нашей страны. Из Владивостока с добрыми словами она, быть может, отправится в Москву, в Краснодар или в Петропавловск-Камчатский и придёт к адресатам 27 июня, когда в России официально будут отмечать День Молодёжи», – поделилась начинающий дизайнер Алина Федорова.

На открытке указаны хештеги #молодойвладивосток, #мрцвл и #почтовыеновости, чтобы юноши и девушки смогли поделиться праздничным настроением и красивыми фотографиями с набережной Владивостока со своими друзьями и посткроссерами.

Площадка «Молодёжной почты» будет расположена рядом с арт-объектом «Семь сопок» на набережной Спортивной гавани. Волонтёры городского молодёжного центра проконсультируют желающих отправить открытки и поставят оттиск специального почтового штемпеля с изображением МКУ «Молодёжный ресурсный центр».

«Мы с удовольствием поддерживаем инициативы волонтёрского молодёжного движения и признательны за интерес, который проявляют сегодня юноши и девушки к Почте России, нашим сервисам и почтовым проектам. Один из примеров – это «Молодёжная почта». В это воскресенье волонтёры попробуют себя в роли представителей Почты России и помогут отправить почтовые приветы из Владивостока», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.