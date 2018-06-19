Tele2 поддерживает будущих журналистов и блогеров Приморья

Владивосток − Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, провел мастер-класс «PR по другим правилам» на форуме молодых журналистов и блогеров Teen Media, который прошел в рамках Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке.

В течение двух дней в кампусе ДВФУ юные корреспонденты посещали лекции и практические мастер-классы, знакомились с экспертами медиаотрасли и приобретали новые навыки в написании текстов. В программе мероприятия приняли участие более 500 школьников со всего Приморского края.

Лекции для школьных медиа подготовили известные журналисты, редакторы и специалисты в сфере PR. Руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Анна Летягина провела для школьников мастер-класс «PR по другим правилам» и поделилась секретами работы. По мнению Анны, для построения успешной карьеры будущим журналистам и PR-специалистам необходимо владеть грамотной речью, иметь безупречную репутацию, широкий круг общения, активную жизненную позицию, больше читать. PR-менеджер Tele2 дала советы ребятам, как сделать первые шаги в медийной сфере.





Анна Летягина, руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«В пятый раз Владивосток собрал ведущих экспертов в области журналистики, корреспондентов и редакторов дальневосточных СМИ, ведущих блогеров, пресс-секретарей, представителей бизнеса и тех, кто только делает первые шаги в отрасли. Мы не случайно для своей дискуссии выбрали аудиторию начинающих журналистов, потому что профессия стремительно молодеет. Сегодня можно стать медийным человеком еще в институте или даже в школе. Важно, чтобы молодые журналисты, будущие блогеры и PR-специалисты получили полезные навыки и знания, осознали ценность и ответственность будущей профессии».

Также компания Tele2 организовала на форуме VR-зону, где участники мероприятия могли погрузиться в виртуальную реальность и протестировать скорость мобильного 4G-интернета. Также в лаундж-пространстве Tele2 участники проекта Teen Media и гости Дальневосточного МедиаСаммита заряжали гаджеты. Компания установила мультизарядное устройство для смартфонов различных моделей и мягкие пуфы, где можно было отдохнуть и обменяться впечатлениями о мероприятии.

На форуме молодых журналистов и блогеров подвели итоги творческого конкурса «Открытие», его активные участники получили сувениры Tele2. Организаторами форума Teen Media являются Приморское отделение Союза журналистов, при поддержке Фонда президентских грантов России, департамент по делам молодежи Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Мероприятие поддержали ПАО «Ростелеком», компания Tele2, всероссийский детский центр «Океан», Приморский океанариум.

Фото PrimaMedia.ru