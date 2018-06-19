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Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше

19 Июня 2018, 18:15 | Приморье

Гороскоп на неделю с 19 по 24 июня

ОВЕН. На этой неделе не стоит брать кредиты, проценты окажутся не такими маленькими, как вам кажется. В среду будут удачны покупки для дома. В четверг желательно не планировать переговоров и совещаний, будет трудно прийти к общему решению. В пятницу возможны новые денежные поступления, которые стабилизируют ваше материальное положение.

ТЕЛЕЦ. Вероятны некоторые материальные затруднения. Деньги лучше отложить на отдых и не тратить на мелкие и не слишком нужные вещи. На работе возможны перемены и реорганизации. Не держитесь за старые привычки и порядки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо, по возможности, реально взглянуть на свои финансовые возможности. Вам удастся найти дополнительный источник дохода, что позволит вам не экономить. В четверг ожидайте прибыль или выгодное деловое предложение.

РАК. Финансовое положение стабильно, но позволить себе все, о чем вы мечтаете, пока нереально. Однако вы идете верным путем к успеху. В среду вы можете значительно пополнить свой денежный ресурс.

ЛЕВ. В целом неделя финансово стабильна. Понедельник и вторник - удачные дни для заключения сделок и подписания договоров. В среду вам, похоже, придется отстаивать свою точку зрения перед начальством.

ДЕВА. Неделя благоприятна для поиска новой работы. В бизнесе постарайтесь учитывать интересы партнеров, даже если для этого придется немного поступиться своими. В будущем такая тактика ведения дел принесет значительную прибыль.

ВЕСЫ. Во вторник не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимо рациональное осмысление и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В субботу работа грозит помешать личной жизни.

СКОРПИОН. Вашему финансовому благополучию ничего не угрожает, вас ценит начальство и коллеги. Вам удастся еще больше повысить продажи и увеличить доходы. В выходные постарайтесь не экономить, вам давно пора обновить гардероб.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе постарайтесь быть особенно внимательными, так как ваши промахи и просчеты могут серьезно отразиться на вашем же материальном положении. Вторник - благоприятный день для начала нового проекта. Среда может принести финансовые поступления. В четверг возможны интересные деловые предложения.

КОЗЕРОГ. В понедельник старайтесь избегать дел, в исходе которых вы не уверены, и не раскрывайте свои планы коллегам по работе, иначе вашим финансовым замыслам не суждено сбыться. В четверг вероятны денежные поступления, но потом последует финансовое затишье.

ВОДОЛЕЙ. Наконец-то вы дождались полосы везения. У вас открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса. Можно ожидать карьерного роста. Усилиями, эффект которых в обычное время практически равен нулю, вы сможете свернуть горы. Пользуйтесь моментом.

РЫБЫ. В начале недели не стоит верить сладким обещаниям деловых партнеров, лучше проверить, как всё обстоит на самом деле. Во второй половине недели вероятны долгожданные денежные поступления. В пятницу лучше уйти с работы пораньше.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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