Водные прогулки станут безопаснее

Надзор над водным транспортом в Приморье усиливается

Уникальные красоты заливов Приморья привлекают своей экзотичностью путешественников со всего света – насладиться их красотой приезжают российские и иностранные туристы. По официальным данным, в крае зарегистрировано около 38 тыс. маломерных судов, и спрос на их услуги со стороны гостей и жителей края растет с каждым годом. Но трагедия, произошедшая на днях в водах Волги, когда катамаран столкнулся с баржей, напоминает, что безопасность таких водных путешествий должна стоять на первом месте. О том, как будут следить за вопросом безопасности надзорные службы, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали эксперты.

Лето – самая горячая пора туристического сезона в Приморском крае. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, количество путешественников, выбирающих регион в качестве места отдыха, ежегодно растет. Как и растет количество желающих отправиться в водное путешествие для знакомства с уникальными бухтами и заливами приморской акватории.

Досье "Золотого Рога": По итогам прошлого года Приморский край посетили более четырех миллионов российских и иностранных граждан. Из них около 640 тыс. – иностранцы и более 3,5 миллионов – российские туристы из разных регионов страны. В сравнении с 2016 годом показатель вырос на треть. Одним из основных видов отдыха, привлекающих россиян, выступает пляжно-рекреационное направление.

Именно поэтому в готовность приходят все контролирующие органы – увеличивается частота патрулирования, а также количество сотрудников, находящихся в патруле ГИМС. Для совместных операций привлекаются спасатели и водная полиция. Особое внимание органы уделяют гражданам, управляющим водным транспортным средством – у них тщательно проверяют документы, а также выявляют алкогольное опьянение. Усилен контроль и над оборудованием судов – проверка затрагивает спасательное оборудование, а также исправность всех судовых систем: освещения, звукового сопровождения, навигации.

По словам старшего государственного инспектора отделения по городу Большому Камню ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» Игоря СИПЯГИНА, данные меры уже дают результаты – владельцы судов не рискуют выходить в море в алкогольном опьянении и тщательно следят за исправностью судна. Но вопрос легальности пассажирских перевозок по-прежнему открыт. «Благодаря растущему спросу на услуги маломерного флота, все больше владельцев судов занимаются пассажирскими перевозками. Но, к сожалению, судна, занимающиеся незаконной коммерческой деятельностью, пока превалируют над легальными участниками рынка», – поделился Игорь Сипягин.

Наиболее часто туристы пользуются услугами морских перевозчиков для того, чтобы изучить акваторию и побывать на островах. Причем путешествуют туристы не только в формате прогулки на ближайшие к Владивостоку острова, но и в формате настоящего путешествия, держа курс на отдаленные жемчужины островного ожерелья Приморья, в том числе и заповедные, расположенные на территории Морского биосферного заповедника. Старший государственный инспектор подчеркнул, что, несмотря на привлекательность морских уголков Приморского края, туристам необходимо проявлять бдительность и тщательно выбирать перевозчика.

«Если турист планирует выйти в море, следует оценить хотя бы внешний вид судна – его визуальное техническое состояние, наличие номеров. Руководителям туристических групп необходимо следить за тем, чтобы размер группы не превышал допустимый технический регламент завода-изготовителя. Недобросовестные перевозчики готовы загружать судно до того момента, пока оно не начнет черпать воду. Поэтому необходимо иметь в виду, что максимальное количество пассажиров, которые могут вмещать суда, зарегистрированные в Приморском крае, – двенадцать. Также у туристов есть право проверить документы капитана на право управления плавсредством, разрешение на коммерческую деятельность, техосмотр. Также команда обязана выдать каждому пассажиру спасательный жилет, обеспечив таким образом безопасность. Турист должен четко знать, куда его везут, и взять с собой в поездку сотовый телефон для постоянной связи с берегом. Бывает, что морское путешествие заканчивается трагедией – даже с опытными штурманами в нашей акватории регулярно теряются суда, особенно много обращений поступает в выходные дни. Поэтому я призываю туристов думать о собственной безопасности: четко планировать маршрут морской прогулки, а также пристально выбирать перевозчика», – напоминает Игорь Сипягин.

На фото: Любителям водных прогулок советуют не забывать о собственной безопасности.

Фото Елены АБАШЕВОЙ

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.