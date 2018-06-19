"Без поддержки населения все экологические инициативы обречены на провал"

На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края Александр Коршенко

Все уровни власти обязаны заботится об экологии. Это одна из важнейших проблем, на которую обратил внимание и президент Владимир ПУТИН в своей речи после переизбрания на новый срок.

О том, что уже сделано в минувшем году, и какие задачи решаются в рамках осуществления государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации края Александр КОРШЕНКО.

- Александр Игоревич, в сравнении с прошлым Годом экологии информации, которая бы являлась отражением событий, связанных с охраной окружающей среды, стало заметно меньше. А меньше ли стало проблем?

- Безусловно, Год экологии не позволил решить всех экологических проблем, накопленных в течение длительного периода времени, но позволил привлечь внимание к работам по экологическому оздоровлению края.

Сегодня наш департамент ведет работу по ряду направлений. Это проблемы, связанные с загрязнением угольной пылью атмосферного воздуха в портах, с предотвращением ущербов от наводнений, с нарушением природоохранного законодательства; ведем государственное регулирование обращения с отходами, повышение уровня экологической культуры населения. Многие меры мы предпринимаем, взаимодействуя с федеральными органами власти, органами местного самоуправления, общественными организациями.

Одной из наиболее актуальных задач для Приморья, как и для других субъектов РФ является кардинальное реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого уже разработана и утверждена необходимая нормативная база, обеспечено ведение разрешительной деятельности, разработана территориальная схема обращения с отходами и ее электронная модель, обеспечен прием отчетности от субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в Приморье внедрена практика применения административных взысканий за непредоставление отчетности и несвоевременную постановку на учет, завершена работа по определению и утверждению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Организована работа по реализации в крае приоритетного проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»). Эта работа ведется в формате проектного управления. К реализации проекта приступили в 2018 году, и первым «шагом» стало проектирование рекультивации бывшей свалки ТКО в Артемовском городском округе.

В декабре 2017 года ДВФУ по заказу Минприроды России завершил инициированную администрацией края разработку программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. Работа проводилась в рамках утвержденного Правительством РФ комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности.

Сейчас вопрос дальнейшей реализации этой программы находится на рассмотрении в Минприроды России.

- Наиболее серьезная проблема - воспитание у населения экологической грамотности. Что в этом направлении делается и предстоит сделать до конца года?

- Вопросам формирования высокой экологической культуры населения края в настоящее время придается особое значение, так как без поддержки населения все экологические инициативы в любой сфере обречены на провал.

В рамках Года экологии в крае прошло рекордное количество массовых мероприятий эколого-просветительской направленности - свыше полутора тысяч. В них приняло участие более 200 тысяч человек. При этом необходимо отметить как участие в общероссийских мероприятиях, инициированных федеральными структурами, так и реализацию многолетних проектов, ставших традиционными для Приморского края, а также поддержку инициатив муниципальных образований, предприятий и организаций всех форм собственности.

Наш край активно участвовал во Всероссийской акции «Вода России», в Общероссийской климатической неделе, в уникальном региональном проекте «Океан без границ», включавшем серию эко-акций по мониторингу загрязненности побережий морским мусором, изучению биоразнообразия на морских побережий, проведению мастер-классов по изготовлению арт-поделок из морских отходов и другие мероприятия.

Значимыми для Приморья в этом году стали традиционный День тигра, Марш парков, Час Земли, Всероссийский день без автомобиля, кинофестиваль Ecomovie, природоохранные проекты «Эколята-дошколята», «Молодые защитники природы» и многое другое.

Все вышеперечисленные мероприятия и проекты будут продолжены и в дальнейшем. При этом департамент готов поддержать все инициативы, направленные на экологическое развитие края.

Успешно в октябре прошлого года прошел 11-й международный экологический форум «Природа без границ». В организованном администрацией края мероприятии приняло участие свыше 500 экспертов из России и иностранных государств. На пленарном и секционных заседаниях, «круглых столах» форума на высоком экспертном уровне обсуждались вопросы конструктивного взаимодействия бизнеса и экологических организаций при реализации крупных инфраструктурных проектов.

В этом году 12-й экологический форум «Природа без границ» планируется провести 18-19 октября.

Помимо этого, развивается сотрудничество в сфере охраны окружающей среды с региональными администрациям стран Северо-Восточной Азии при реализации совместных проектов, в основном направленных на повышение экологической культуры населения. Так, в прошлом году был проведен краевой конкурс плакатов «Охрана окружающей среды: экология глазами детей», работы победителей которого были направлены на международную выставку в провинцию Хейлунцзян КНР.

В этом году делегация наших школьников планирует принять участие в Международном симпозиуме регионов Северо-Восточной Азии, который пройдет в китайской провинции Ляонин.

- В какой мере в крае продолжает осуществляться программа противопаводковых мероприятий?

- В течение 2015-2017 годов департаментом приняты усиленные системные меры по развитию водохозяйственного комплекса. Так, в 2016-2017 годах обеспечена расчистка пяти водных объектов, в 2018 году планируется провести работы еще на 8 реках и ручьях.

В сфере развития водохозяйственного комплекса в 2017 году завершена расчистка трех водных объектов в Кокшаровском сельском поселении Чугуевского района.

Разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции гидротехнических сооружений на 2017-2022 годы, предусматривающий участие органов местного самоуправления. Его реализация предусматривает финансирование из всех уровней бюджета, в том числе предоставление органам местного самоуправления субсидий из краевого бюджета. В 14 муниципальных образованиях края намечено построить 12 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, реконструировать четыре и отремонтировать семь противопаводковых гидротехнических сооружений.

Согласно плану, в 2017 году завершился капитальный ремонт противопаводковой дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов.

К настоящему времени обеспечена разработка проектно-сметной документации по объектам инженерной защиты от наводнений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в селе Новомихайловка и Шумный Чугуевского района, в Лесозаводске, а также проведены изыскательские работы по объекту в Дальнегорске.

- Необходимо ли смягчать природоохранное законодательство? В начале этого года во Владивостоке возник спор, когда природоохранный прокурор поспорил с депутатами, что штрафовать людей за рубку деревьев на своем участке не совсем законно. Снижается ли по краю число нарушений и преступлений, которые связаны с несоблюдением природоохранного законодательства? И что делается в этом направлении?

- В настоящее время Департамент участвует в реформе контрольно-надзорной деятельности, которая включает в себя переход на риск-ориентированный подход при проведении надзорных мероприятий и снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес.

Вместе с этим, снижения количества экологических правонарушений не наблюдается.

В рамках государственного экологического надзора в 2017 году проведено 36 проверок в отношении юридических лиц, в том числе: 18 плановых, 18 внеплановых проверок в установленных сферах деятельности, 8 рейдовых мероприятий. В результате проверок было выявлено 18 нарушений при обращении с отходами производства и потребления, 13 нарушений правил охраны атмосферного воздуха, 2 нарушения водного законодательства, 69 нарушений законодательства о недрах.

По результатам проверок выдано 102 предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства, составлено 5 протоколов за невыполнение ранее выданных предписаний, которые направлены в адрес мировых судей, судами принято решение о наложении административных штрафов.

В 2017 году общая сумма наложенных административных штрафов по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок составила 2,165 млн рублей. Вынесено 11 административных наказаний в виде предупреждения. В добровольном порядке в 2017 году по результатам проверок оплачено штрафов на общую сумму 1,645 млн рублей.

В каждом случае выявления незаконной добычи департаментом осуществлялся расчет вреда, причиненного недрам. Общая сумма размера вреда, причиненного недрам, выявленного департаментом в 2017 году, составила 148 млн рублей. По факту незаконной добычи полезных ископаемых возбуждено два уголовных дела.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие задачи в крае решаются в этом году в отношении сохранения наших заповедных территорий и их богатств?

- В Приморье расположены особо охраняемые природные территории всех категорий и значений, они занимают более 20% от общей площади региона. В ведении нашего департамента находятся памятники природы регионального значения - уникальные территории и акватории, требующие особой охраны.

В 2017 году была активизирована работа в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения, представленных, в том числе, памятниками природы. Завершена работа по определению границ памятников природы регионального значения. Данные о границах всех 206 памятников природы регионального значения внесены в государственный кадастр недвижимости.

Для информирования населения о местонахождении ООПТ в 2017 году установлено 30 информационных аншлагов на 9 памятниках природы на территории Владивостокского, Арсеньевского городских округов, Хасанского района и ЗАТО Фокино. В 2017 же году администрация Приморья совместно с Минприроды продолжила работу по включению территории уникального национального парка «Бикин» в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На фото: Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края Александр Коршенко: «Год экологии не позволил решить всех экологических проблем, накопленных в течение длительного периода времени, но позволил привлечь внимание к работам по экологическому оздоровлению края».

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.