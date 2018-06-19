Город на берегах Уссури встретил юбилей

Лесозаводск отметил 80 лет со дня основания

«Любимый город на берегах Уссури», именно так местные жители называют Лесозаводск. И во вторник, 12 июня, все вместе отметили день его рождения. У Лесозаводска важная дата - 80 лет со дня основания.

Празднование прошло с небывалым для города размахом. Главной площадкой праздника была выбрана территория возле городского Дома культуры. Здесь установили большую сцену, звуковое и световое оборудование, светодиодные экраны. На главной площадке праздника выступили лучшие местные творческие коллективы, а также приглашенные артисты и вокалисты из Владивостока.

«Всех жителей города вчера вечером ожидал большой сюрприз, ведь концертную программу мы завершили презентацией песни, посвященной городу Лесозаводску», - рассказала режиссер праздника Татьяна СЛАВСКАЯ, представляющая рекламное агентство Pacific Media, одного из организаторов праздника.





Были и другие сюрпризы для города в честь 80-летия от администрации и организаторов праздничного события. На центральной площади, главной площадке празднования, весь день работали семейные интерактивные площадки. Локальные аттракционы для всей семьи порадовали больших и маленьких гостей события.

«День города - праздник, на который приходят семьями. Поэтому мы не оставили без внимания самых маленьких гостей. На интерактивных площадках можно было сделать семейный портрет и распечатать его здесь же. Малыши выстраивались в очередь на face art и профессиональный художник нарисовал на лицах чудесные узоры. Работала художественная мастерская, каждый имел возможность разрисовать себе в подарок акриловыми красками футболки и бейсболки. А еще была семейная эстафета, гости проходили несложные спортивные состязания на время. Победителей ждали призы! Благодарю за доверие к нашей компании администрацию города Лесозаводска, ведь быть в числе организаторов такого важного и доброго события для нас - большая честь!», - Максим БАЛКОВСКИЙ, генеральный директор Pacific Media.

«Мы пришли на праздник всей семьей. Первый раз на нашей памяти для жителей города устроили настоящий семейный день, торжественное событие. Радуемся за любимый город! Каждый год бы так проходил День города», - Анна, гостья праздника.

Центральная площадь была заполнена семейными парами, детьми, молодежью; кажется, вчера там находился почти весь Лесозаводск. Жители с радостью поздравляли молодой, любимый город с 80-летием, желали процветания, развития, ярких проектов и позитивного вектора.

На фото: Горожане: «Первый раз на нашей памяти для жителей города устроили настоящий семейный день».

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.