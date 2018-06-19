Смертельная реформа

Дальневосточники, продолжительность жизни которых является самой низкой в стране, откровенно шокированы пенсионной реформой

Власти долго готовились к повышению пенсионного возраста и вот, свершилось. Правда, на президентских выборах в марте этого года подобные планы не озвучивал ни один из кандидатов. Но это так, детали.

Как уже все знают: женщины получили 63 года, мужчины - 65. Сразу отметим, что с силовиками правительство решило не связываться - их повышение пенсионного возраста не коснется. Так что 35-летние пенсионеры из числа тех же бывших прокурорских работников, да еще с пенсиями в 2-3 раза выше среднекраевой, никуда не денутся. И мы за них, конечно, очень рады.

Заслуженный под дых

А теперь о том, за что мы вовсе не рады. Огромность нашей страны, которой мы все, естественно, гордимся, имеет и некоторые недостатки, главный из которых - невозможность в ряде случаев принять решения, которые подходили бы одинаково ко всем регионам.

То же самое и с пенсионной реформой. Новый старый президент в своем послании четко поставил цель добиться к концу 20-х годов средней продолжительности жизни в стране в 80 лет. Благая цель, не поспоришь. Если исключить Кавказ с расположенными поблизости регионами, которым исторически свойственно долгожительство, то в этом деле сегодня есть чем похвастаться только крупным городам-миллионникам, расположенным, естественно, в европейской части страны. Абсолютный рекордсмен здесь Москва. Средняя продолжительность жизни в столице по словам мэра СОБЯНИНА уже достигла 77,9 лет! Так что средний москвич и после выхода на пенсию по новой схеме может позволить себе «заслуженно отдохнуть» где-то 14 лет. А вот теперь перенесемся в другой конец страны, в даже не самую суровую дальневосточную территорию - в славное Приморье. Форпост России на Тихом океане, по данным государственной (!) же статистики выдает просто шокирующие данные по продолжительности жизни в регионе.

Дам принято пропускать вперед, поэтому начнем с женщин. Средний возраст жительницы Приморья составляет почти 42 года; она на 5 лет старше приморского мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае составляет 75 лет (по России в среднем - 77), этот показатель выше, чем у приморских мужчин почти на 11 лет.

Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16-54 года) - 51%, и 33% составляют женщины старше трудоспособного возраста.

Теперь мужчины. Средний возраст жителя Приморья составляет 36,8 лет, он на 5 лет младше среднего возраста приморской женщины. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Приморском крае при рождении в 2016 году составляет 64,5 лет (по России - 66,5).

Распределение мужского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 19%, в трудоспособном возрасте (16-59 лет) - 66%, и 15% составляют мужчины старше трудоспособного возраста.

Очень важное замечание. Обратите внимание, что статистики в своем отчете пишут, что до 64,5 лет будут в среднем доживать мужчины, родившиеся в 2016 году (сейчас ситуация, выходит, намного хуже?). То есть, даже к их выходу на пенсию, а это где-то 2081 год, в Приморье мужчины будут по-прежнему жить очень недолго, и никаких «президентских» 80 лет в нашем регионе не светит еще как минимум столетие. А то и больше.

Многие дальневосточники уже давно просят хоть символическую, но реальную региональную прибавку к их жалким пенсиям. Но безрезультатно. Также, думаю, будут безрезультатны просьбы вводить новые пенсионные возраста не только с отсрочкой по годам, но и с коррекцией по условным поясам. Почему бы тех, кто отработал на Дальнем Востоке положенный срок, не отправлять на заслуженный отдых хотя бы на 2-3 года раньше тех же москвичей?!

Тихоокеанские задворки

Почему так многое у нас плохо, знает любой дальневосточник, но ни в какую не замечают (или делают вид) чиновники всех мастей. Если вкратце описать главные причины такой ситуации, то они следующие. Конечно, главная - это чудовищно низкий уровень жизни, связанный со смешными зарплатами и огромными ценами на все. Это порождает необходимость пользоваться максимально дешевыми (то есть некачественными) услугами и товарами, включая продукты питания.

В свою очередь местный бизнес, который сам страдает от региональных издержек (дорогой логистики, к примеру) сам вынужден снижать затраты и завозить сюда самый недорогой (некачественный) товар и предоставлять недорогие услуги. Иначе прогоришь. Медицина местная по ряду показателей вообще не выдерживает никакой критики. Дальневосточники по-прежнему за высокотехнологической помощью ездят в благодатную Москву или за рубеж. Нехватка врачей уже идет на десятки тысяч человек, не помогают ни квартиры, ни подъемные миллионы. Ну и не стоит забывать про климат, который и сам по себе является серьезным фактором, влияющим на продолжительность жизни. Педиатры не зря же часто рекомендуют родителям с болезненными детишками бежать отсюда как можно скорее. И, ведь, помогает. А по туберкулезу Приморье - вообще в российских лидерах. И не потому, что приморцы не моются и все пьют с одного стакана, а просто среда благоприятная у нас для всякой подобной заразы.

Побороть тотальную бедность и нищету здесь будет намного сложнее, чем по ту сторону Урала. Затраты просто несопоставимы. Кураторы региона кормят президента сладкими речами про Свободный порт и ТОРы, а мы прекрасно видим, что это лишь цифры на бумаге. Два крупнейших проекта, реализуемых в рамках ТОРов (вернее, привязанных к ним для улучшения отчетности), сегодня ищут работников на зарплату в... 15 и 18 тыс. руб.

О том, чем будут заниматься дальневосточники в 55, в 60, в 65 лет, которые, не дай бог, лишатся работы до пенсии, лучше и не думать. Потому как мысли рисуют только пожилых попрошаек на улицах, бывших когда-то инженерами, преподавателями, да кем угодно. Кстати, долгожданная пенсия, видимо, тоже не спасет - Россия исправно входит в пятерку худших в мире стран еще и для жизни людей пенсионного возраста. И уже с десяток реформ в этой сфере ее с этого «почетного» места так и не смогли сковырнуть.

И госструктуры или связанные же с государством компании сами подают пример - любая вакансия у них сопровождается неизменной припиской: «до 35 лет». А что вы хотите от частного бизнеса?..

Молчание высокопоставленных ягнят

Удручает молчание местной власти. Не важно, какого уровня. Из всех высокопоставленных чиновников за своих «подопечных» вступился только глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО, который подписал петицию профсоюзов «Не повышать пенсионный возраст» и разместил ссылку на нее на своей странице в социальной сети. Остальные, прекрасно все понимая, на момент подготовки материала молчали.

Веркеенко поддержали практически все читатели соцсетей, о чем и сообщили в комментариях. Автору этих строк особенно запомнился один: «Дайте мне на пенсии хоть раз съездить на рыбалку перед смертью».

Выход из ситуации, которая ухудшается уже практически изо дня в день, дальневосточники нашли давно. Все более нарастающий поток беженцев в мирное время и внутри своей страны сдерживает только упавший спрос на жилье, которое в регионе очень трудно сегодня продать, и, опять же, чудовищные цены на билеты. И все…

Андрей ПУШКАРЁВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.