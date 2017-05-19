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В воскресенье в Приморье пройдут дожди
В субботу синоптики дождя не обещают, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Ближайшей ночью циклон, определяющий погоду на юге Дальневосточного региона, покинет Хабаровский край и через Сахалин уйдет на Охотское море. Над Приморским краем будут смещаться атмосферные фронтальные разделы, местами пройдут кратковременные дожди. К утру фронтальные разделы покинут край, осадки прекратятся. Минимальная температура ночью сохранится без существенного изменения.
В субботу днем за фронтами на Приморье распространится гребень антициклона. Ветер в средней тропосфере с юго-западного поменяется на северо-западный, вследствие чего придет более прохладная воздушная масса. Жара в Приморье спадет, воздух прогреется до +18…+23 °C, на юге до +30 °C.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Минимальная температура +11…+13 °C, днем воздух прогреется до +20…+23 °C.
В воскресенье синоптическая ситуация изменится. К южным районам края днем подойдет очередной циклон с фронтальными разделами. Местами пройдут дожди различной интенсивности. Фон температуры воздуха ночью и днем понизится на 1–3 градуса.
Во Владивостоке в ночь с субботы на воскресенье пройдет небольшой, временами умеренный дождь, температура понизится до +9…+11 °C.
Утром 21 мая в городе сохранится небольшой дождь, днем переменная облачность, +16…+18 °C.
Иван КРЫШАН.
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