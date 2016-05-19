Герман Зверев: Дальневосточный МедиаСаммит подарит новые идеи для регулирования лоббизма

По мнению президента Ассоциации добытчиков минтая, такой вид деятельности может быть как полезным, так и опасным для общества

Президент НКО "Ассоциация добытчиков минтая", член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Герман Зверев в преддверии III Дальневосточного МедиаСаммита поделился своими ожиданиями от участия в мероприятии, а также отметил, что тема "Лоббизма в России" станет одной из наиболее дискуссионных площадок мероприятия, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

"Слово "лоббист" – сейчас ругательное. Почти такое же ругательное, как слова "политолог" и "праймериз" в пору моего школьного ученичества. В Кратком справочнике пропагандиста-агитатора политологов припечатывали жестко: "разновидность буржуазной идеологии и антикоммунизма". Очень неприглядно смотрелись и "праймериз (в США)" на фоне "демократичного и свободного голосования за нерушимый блок коммунистов и беспартийных на выборах в органы социалистического народовластия.

Но слово "лоббист" ругательное не только у нас, в России. Лоббистов не любят ни в одной стране мире. В 2013 году Американская лига лоббистов даже сменила название – теперь называется Американской ассоциацией отношений с органами власти. Время и общественные сдвиги меняют отношение людей к словам, к понятиям, к символам. Почему же слова "политолог", "праймериз" etc. реабилитированы в общественном мнении и даже приобрели авторитетный лоск, а "лоббисты" так и остались символами предосудительного антиобщественного сообщества? Все просто. Людям не нравится, когда власть делается тайно, но люди убеждены в том, что по-другому власть и не делается", – рассказал Герман Зверев РИА PrimaMedia.

Слово "лобби" было и останется символом "теневого влияния", считает президент Ассоциации добытчиков минтая.

"Однако явление, которое по старинке называют лоббизмом, уже давно проросло за стенки старого понятия. Социальная ткань соткана из множества профессиональных, гендерных, возрастных, региональных и иных различий. Принятие государственных решений связано с необходимостью калькуляции десятков различных интересов.

Не случайно в начале 80-х годов стали быстро развиваться специальные технологии "оценивания политик". Эти технологии появились и в России, появились не явочным порядком, а "вживлены" нормативно – указом президента. Я имею в виду процедуру оценки регулирующего воздействия – ОРВ. Фактически ОРВ – это легализация лоббизма, введение его в правовые рамки. Вторым шагом в этом направлении стало основательное прореживание поляны некоммерческих организаций (НКО) и ужесточение регуляторики в НКО-секторе", – сказал Зверев.

Он отметил, что Дальневосточный МедиаСаммит станет площадкой, на которой могут родиться новые идеи регулирования особого вида профессиональной деятельности (назовем ли его лоббизм или GR). Эта деятельность может быть общественно значима или общественно опасна.

"Наша жизнь не становится проще, одномернее, плоскостнее. Все наоборот. Технологии "оцифровывания" часто противоречащих и даже полярных интересов, создание форматов для их обсуждения и учета будут востребованы. Уже востребованы", – добавил Зверев.

По его мнению, Дальневосточный МедиаСаммит работает с самыми "горячими" темами, поэтому тема "Лоббизма в России", безусловно, станет одной из наиболее дискуссионных площадок МедиаСаммита.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации.

Масштаб первого "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.