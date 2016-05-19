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Приморцы стали чаще обращаться к социальным психологам
С начала 2016 года в Приморском крае на «телефон доверия» социальной психологической службы поступило 2,5 тысячи звонков. Приморцы стали чаще обращаться к специалистам за консультациями по вопросам воспитания детей, семейных отношений, личностного роста.
«Доверие родителей – помощь семье» – таков девиз Международного дня детского «телефона доверия» в 2016 году. Традиционно Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения проводит его в регионах России 17 мая.
«Формирование доверия к службам со стороны родителей, разъяснение того факта, что напрасны опасения относительно вмешательства в дела семьи после обращения, – все это способствует повышению доступности психологической помощи», – убеждены организаторы.
В Приморье уже удалось достигнуть определенных успехов в этом отношении. По данным департамента труда и социального развития, в 2015 году на краевой и единый общероссийский номера «телефонов доверия» поступило свыше 7 тысяч звонков, тогда как в предыдущие годы за консультированием обращались в среднем около 5 тысяч человек. С начала 2016 года на «телефон доверия» социальной психологической службы уже поступило 2,5 тысячи звонков.
«Существенно увеличилось количество обращений по вопросам детско-родительских отношений, консультаций по вопросам воспитания детей. Взрослые чаще всего обращаются за помощью в разрешении семейных кризисов, делятся проблемами, связанными с личностным ростом. Дети могут доверить специалисту переживания о невнимании взрослых или проблемах с одноклассниками», – обозначили специалисты.
В департаменте убеждены, что увеличение количества звонков – это хороший результат в профилактической работе. Это значит, что жители Приморья информированы о том, что есть служба, готовая в любое время суток бесплатно оказать экстренною психологическую помощь.
«Большую помощь в распространении этой информации оказывают волонтеры, журналисты, рядовые граждане, активно участвующие в наших акциях», – благодарит приморцев директор департамента Лилия Лаврентьева.
По ее мнению, еще одна причина того, что люди стали чаще обращаться на «Телефон доверия», – это внимательный, грамотный собеседник, способный не только выслушать, но и дать полезный квалифицированный совет.
«Безусловно, это показатель доверия людей нашим сотрудникам. И не зря. Все консультирующие специалисты имеют базовое психологическое образование и прошли дополнительную специальную подготовку по профилю», – информирует глава ведомства.
Квалифицированная консультация по телефону тем, кто оказался в трудной ситуации, остается наиболее доступным видом социально-психологической поддержки.
«Вовремя полученный ответ на жизненно важный вопрос взрослого или ребенка порой эту самую жизнь спасает», – подчеркивает Лилия Лаврентьева.
Напомним, бесплатный федеральный многоканальный номер для детей и подростков – 8 (800) 200-01-22. Экстренную психологическую помощь можно получить также по краевому телефону – 8 (423) 249-72-68.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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недоверчивый01:20, 20.05.2016#
да вы прям мысли мои читаете. может вам в психологи надо было податься? а то понабрали туда всякую молодь, которая даже в себе разобраться не может, а других учат, как правильно жить! ну как можно реально помочь человеку парой заученных шаблонных фраз из учебника? бред полнейший! у меня вот ситуация тупиковая-пенсия крохотная, а деньги нужны срочно!он мне, что, поможет?денег даст?или будет давать советы, которыми невозможно воспользоваться? так я и без него все знаю-целая жизнь за плечами.
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И? Что психолог может решить?! Абсолютно ничего. . . только потрындеть (это внимательный, грамотный собеседник, способный не только выслушать), не более того. Фикус тоже может выслушать. Что ещё умет психолог? К примеру психолог, которому отроду лет 25-30! Какой он нафиг психолог, он сам ничего ещё не знает о жизни. . . Чё он может посоветовать или подсказать, в каждой индивидуальной ситуации?! Пластыря от этого нет.