В Приморье причиной пожара в ареале леопарда стал локомотив-"поджигатель"

По факту природного пожара вблизи территории национального парка «Земля леопарда» Амурским филиалом WWF направлен официальный запрос в надзорные органы Приморского края на действия службы движения железной дороги, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Чрезвычайное происшествие произошло с 6 по 8 мая, в конце весеннего пожароопасного периода, на Юго-Западе Приморья, в самой южной части Хасанского района, в приграничной с Китаем сопредельной полосе. Здесь с недавнего времени возобновлена эксплуатация перегона железной дороги от станции Камышовая в РФ до станции Хунчунь в КНР. Участок пути не оборудован электрической тягой, поэтому полувагоны с российским углем тянут в Китай дизельные тепловозы, принадлежащие структурному подразделению Дальневосточного отделения ОАО «РЖД» - «Локомотивному депо станции Уссурийск».

«Давно известно даже не специалистам, что локомотивы эксплуатируются старые, крайне изношенные, с неисправными искрогасителями при выпуске отработанных газов, что и явилось в очередной раз причиной пожара», - говорит Андрей Фереферов, координатор противопожарных проектов Амурского филиала WWF в местах обитания дальневосточного леопарда.

Как свидетельствует пограничный наряд и зафиксировано тепловизорами заставы «Новая деревня» Пограничной службы ФСБ РФ в пгт. Посьет, около 12 часов дня 6 мая в сторону Китая проследовал грузовой поезд, в котором вместо привычных 30 полувагонов было более 60-ти. И поскольку здесь по рельефу идет почти постоянный подъем, локомотив шел, как говорится, «на полных парах». От искр и языков пламени, вылетавших из трубы и даже с нижней части корпуса локомотива, моментально загоралась трава и кустарник на протяжении около 6 км. Космический мониторинг зафиксировал растянутую термоточку на участке от горы Малая Тигровая и высоты Сахарная головка до горы Крайнова.

Эта земля находится в собственности у администрации Приморского края в статусе ООПТ регионального значения - лечебно-оздоровительной местности (ЛОМ) «Ясное». К концу дня протяженный фронт пожара стал приближаться к территории национального парка в этом безлюдном и труднодоступном месте.

«Это далеко не первый случай подобного рода. По свидетельствам очевидцев, в последние два года также от локомотива загоралось вблизи станции Сухановка, на перегоне Рязановка - Пойма и рядом со станцией Гвоздево, создав реальную угрозу для жизни людей и строений, - поясняет Владимир Ефимцев, начальник отдела ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального района. - Теперь в нашем распоряжении есть фото с места событий 6-8 мая, привязка к местности, космоснимки и другая доказательная база для дознания и следственных действий в отношении службы движения станции Уссурийск. На момент пожара действовал особый пожароопасный период, а это налагает повышенную ответственность на виновных. Надеюсь, что с помощью WWF и надзорных органов получится переломить ситуацию, и дурная слава железнодорожников как поджигателей уйдет в прошлое».

На железнодорожном полотне перегона работала бригада дорожного мастера Владимира Харченко (ПЧ-12, начальник Москалев С.А.), которая тушила огонь вдоль полосы отвода в этот день и на следующий, но сил было явно недостаточно при таком масштабном поджоге. На помощь оперативно подоспели сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» под руководством зам. директора Георгия Лихачева, а также профессиональные пожарные из КГКУ «21-й отряд противопожарной службы» во главе с Максимом Шевченко из п. Славянка. Люди работали по кромке с помощью воздуходувок, применяя тактический прием «охват с флангов. Общими усилиями на третий день, к вечеру 8 мая, они не допустили перехода низового пожара с земель ЛОМ «Ясное» на территорию нацпарка.

«На протяжении последних 3-х лет путевая служба старалась при производстве работ не допускать неосторожного обращения с огнем и практически прекратились поджоги демонтированных шпал, но вот к службе движения на этом участке полотна от станции Раздольное до станции Хасан и примыкающей ветки до Хунчуня накопилось очень много вопросов, - комментирует Андрей Фереферов. - Амурский филиала WWF как общественная организация воспользовался своим конституционным правом и сделал официальный запрос по произошедшему в транспортную и природоохранную прокуратуры Приморского края».

Как отмечает А. Фереферов, при развитии этого пожара путейцы использовали ранее проложенную своими силами 18-километровую минерализованную полосу вдоль рельсового пути, но местами огонь уходил при порывах ветра через 6-метровую преграду в лес. Запас лесных горючих материалов на единицу площади здесь имеет критическую массу. Горела лесная подстилка, трава, валежник, сухостой, густой кустарник. Ситуацию можно было бы удержать под контролем при быстром маневрировании огнеборцев вдоль «железки», но там сейчас только минполоса после бульдозера, а проезжей дороги нет. Ранее в этих местах дорога была, но по ее восстановлению протяженностью 17, 5 км на землях краевой собственности - лечебно-оздоровительной местности «Ясное» - пока идет только вялотекущая переписка между заинтересованными ведомствами: погранслужбой, железной дорогой и администрацией края.

Второй масштабный пожар произошел в эти же дни и на этих же землях западнее бывшего поселка Зайсановка. Около 11 часов 7 мая очаг был обнаружен при патрулировании, которое организовал Амурский филиал WWF на участке автомобильной трассы от Краскино до Гвоздево. Добровольцы не стали ждать каких-либо команд, поскольку знали о привлечении противопожарных сил на соседнем участке, и при поддержке охотников из охотообщества «Эдельвейс» тушили огонь весь световой день. Травяной пал был локализован поздним вечером. Прогорело около 2-х тысяч гектаров.

Фото с тушения пожаров - Максим Шевченко / КГКУ «21-й отряд противопожарной службы».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.