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Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
Во Всероссийском детском центре «Океан» завершилась социально-образовательная программа «Профессия будущего», организатором которой выступила компания «МегаФон». Состоявшееся знакомство с профессиями в области информационно-коммуникационных технологий поможет участникам профориентационной смены определиться с выбором будущей специальности.
Основными участниками программы «Профессия будущего», прошедшей в ВДЦ «Океан», стали школьники, которые уже сегодня задумываются о выборе IT и телеком-сферы в качестве основного места работы в будущем. Калининград, Москва, Екатеринбург, Якутск, Благовещенск - вся география нашей большой страны была представлена участниками смены на мероприятиях партнера ВДЦ «Океан» - компании «МегаФон», одного из лидеров телеком-индустрии. Ребята узнали о том, какие возможности для роста и развития предоставляет компания «МегаФон», а также об актуальных трендах – как на рынке труда, так и в развитии ИКТ. Знание современных технологий сложно переоценить, ведь сегодня они присутствуют во всех отраслях экономики, во многих сферах нашей жизни. На практических занятиях старшеклассники ознакомились с концепцией умного дома «Life Control» и попробовали собрать его своими руками, поучаствовали в гонках роботов и запустили беспилотный летательный аппарат.
«Квалифицированные сотрудники – это самый ценный ресурс любой компании, - отмечает Елена Мукомол, директор по персоналу Дальневосточного филиала «МегаФона». – Сегодня как никогда важна способность постоянно развиваться, готовность получать и применять новые знания. Причем, нынешнее время диктует необходимость выбора будущей профессии еще за школьной партой – конечно, если человек стремится быть успешным и востребованным специалистом. Мы хотим помочь современным школьникам, которым интересны технологии, определиться с выбором профессии, рассказать им о специальностях, которые сегодня нужны IT и телекому, чтобы они могли прицельно и обдуманно выбрать дальнейший путь. Возможно, через несколько лет он приведет этих ребят к нам - условия работы и возможности развития в нашей компании привлекают многих молодых специалистов. Азартных, думающих, стремящихся к новым знаниям мы всегда ждем в нашей команде».
С профессиями телеком-отрасли ребят знакомили как специалисты оператора, так и приглашенные эксперты. Например, о том, как защититься от киберпреступников, ребятам рассказал руководитель по информационной безопасности Дальневосточного филиала «МегаФона» Михаил Климчук, а о «белых хакерах» школьники узнали от преподавателя Тихоокеанского госуниверситета Михаила Долгачева, одного из организаторов соревнований по компьютерной безопасности среди школьников и студентов «FarEastCTF».
«Очень важно, чтобы первое знакомство с будущей профессией проходило интересно, продуманно и очень творчески – так, как это было в рамках программы «Профессия будущего», - говорит Андрей Попов, методист отдела дополнительного образования Всероссийского детского центра «Океан».-- Мастер-классы, конкурсы, знакомства с настоящими профессионалами – каждый день был заполнен интересными событиями. Равнодушных в течение этих двух недель не было, а особенно ребят впечатлили запущенный ими дрон и устройства для умного дома».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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