Журналисты Приморье помогают по-настоящему вместе с "МегаФоном"

В Приморском региональном отделении компании «МегаФон» наградили журналистов, ставших финалистами конкурса «Помогать по-настоящему». Благодарственные письма, подарки и памятные значки конкурса получили накануне Марина Божко (Издательская компания «Золотой Рог»), Анастасия Качимская (ИА «Дейта»), Ирина Мокрецова (8 канал Владивосток).

«Помогать по-настоящему» - конкурс на лучший материал на социальную тему, который компания «МегаФон» объявила в конце прошлого года. В его рамках несколько десятков журналистов и блогеров посетили благотворительные мероприятия компании по всей России и поделились своими историями с читателями, подписчиками и зрителями всей страны. Материалы федеральных и региональных журналистов собрали тысячи просмотров и сотни комментариев на сайтах изданий и в социальных сетях. География медиатура охватила всю страну. Среди проектов, о которых писали журналисты и блогеры, – развитие бочча в России, показ фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для слабовидящих и слабослышащих людей, открытые соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», турнир по теннису на колясках MegaFon DreamCup, спортивные проекты для детей с инвалидностью и многие другие инициативы, которые «МегаФон» проводит по всей России вместе с партнерскими благотворительными фондами и некоммерческими организациями.

Финалистами конкурса стали три журналиста из Владивостока, которым в офисе Приморского регионального отделения оператора накануне торжественно вручили благодарственные письма и подарки.

«Для меня лично участие в благотворительных акциях служат огромной мотивацией, - отмечает финалист конкурса журналист Анастасия Качимская. – Урок арт-терапии для ребят из коррекционной школы-интерната, о котором я писала, открыл мне много нового – как мало этим детям нужно для счастья, и как важно для них доброе внимание! Медиатур «Помогать по-настоящему» подарил массу самых светлых эмоций и нам, журналистам, и людям, которым требуется помощь и, конечно, читателям наших материалов».

«Мы очень рады, что конкурс «МегаФона» «Помогать по-настоящему» вызвал такой интерес у журналистов Владивостока, - говорит Артем Базыль, исполняющий обязанности директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Хочу отметить, что на Дальнем Востоке только у нас в Приморье финалистами стали сразу три журналиста, – мне кажется, это говорит о том, что в нашем крае живут очень неравнодушные люди, умеющие откликаться на чужую беду. Вы поддержали наши благотворительные инициативы, рассказали о показе фильмов для слабовидящих и слабослышащих людей, а также о проекте «Творчество – неограниченные возможности», который некоммерческая организация «Благое дело» реализует с помощью нашей компании. И благодаря вашим материалам многие узнали о том, как можно и нужно помогать друг другу. По-настоящему объединять людей, стирать барьеры в общении - в этом и есть социальная миссия «МегаФона». Спасибо вам за то, что вы рядом с нами на этом пути, спасибо за ваше соучастие и поддержку!»

Досье "Золотого Рога": «МегаФон» – ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Компания и ее дочерние предприятия работают во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, и насчитывают 76,8 млн абонентов. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. В 2016 году «МегаФон» поддержал более 40 благотворительных проекта во всех регионах страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили более 20 000 человек.