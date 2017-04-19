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К Приморью приближается новый циклон
В четверг к краю подойдет еще один циклон, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В четверг, 20 апреля, сообщает сайт «Примпогода.ру», на юге Дальневосточного региона сохранится неустойчивая погода. Ночью осадки на большей территории Приморья прекратятся. В поле пониженного давления температурный фон существенно не изменится. Днем к Приморью приблизится новый циклон, во второй половине дня дожди возобновятся. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до +10…+17 °C.
Во Владивостоке большую часть суток без существенных осадков, а концу дня возможен дождь. Ветер юго-восточный свежий. К утру температура понизится до +1…+3 °C, днем максимальная температура +8…+11 °C.
Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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