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Городам в Приморье выдадут паспорта
Совещание по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» провел первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Девять населенных пунктов Приморья предстоит избавить от монозависимости, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Развитие моногородов – одно из 11 ключевых направлений стратегического развития России до 2025 года. Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» утвердил в конце прошлого года Президиум совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Ключевая цель программы – снизить зависимость российских моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тысяч новых, не связанных с такими предприятиями, рабочих мест.
К моногородам в Приморье сегодня отнесены девять территорий – Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы. Развитие данных муниципальных образований будет осуществляться в новом формате – проектного управления. Куратором приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» выступает краевой департамент экономики и развития предпринимательства.
Как отметил в ходе совещания Василий Усольцев, задача каждой из территорий – разработать программы развития, включающие в том числе меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала.
«По семи из девяти населенных пунктов уже разработаны проекты паспортов программ, которые согласованы с Фондом развития моногородов», – уточнил первый вице-губернатор.
Помимо реализации инвестиционных проектов на территориях особое внимание уделят таким направлениям, как здравоохранение, образовательная среда, реализацию программы также синхронизируют с приоритетными проектами «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этим мерам в населенных пунктах будут отремонтированы центральные дороги, регистратуры поликлиник, благоустроены улицы.
К определению мероприятий, направленных на комплексное развитие территорий, планируется привлечь общественность.
Отметим, в ряде моногородов планируется создание территорий опережающего социально-экономического развития. От Приморского края в Минэкономразвития поступило две соответствующих заявки – на ТОР в Дальнегорске и Ярославском, также прорабатывается вопрос по Светлогорью.
Напомним, проектный подход появился в Приморье до официальной его декларации российским Правительством как наиболее продуктивного управленческого решения. В августе 2015 года по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в крае был создан специальный орган власти – департамент проектного управления, выполняющий функции Центрального проектного офиса.
По словам главы Приморья, «в нынешней экономической и политической ситуации подход «от забора и до обеда» неприемлем». Эффективные государство и экономика требуют перехода на эффективные методы управления, убежден Губернатор.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото РИА PrimaMedia.
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