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Владивосток остается без парка Воинской славы
Концепция развития полуострова Назимова ищет новое решение
Идея создания на полуострове Назимова Парка воинской славы не нова, и она однажды уже обсуждалась на градосовете в администрации Владивостока. Однако поскольку ранее территория была в пользовании военных, то тогда разговором дело и закончилось. Теперь ситуация изменилась – более 18 га от трассы на о. Русском к берегу Уссурийского залива военными переданы городу, и появилась возможность вплотную заняться проектом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Экспертам градостроительного совета на очередном заседании было предложено рассмотреть «Эскизное предложение формирования концепции развития парка воинской славы на полуострове Назимова». Однако проект не был поддержан именно в таком формате, притом что против, собственно, никто не был. Как было верно замечено, есть в городе и Парк Победы, и мемориальный комплекс подлодки С-56 и другие места, где уместнее проводить и парады и прочие мероприятия с военным уклоном.
Руководитель проекта ООО НИИ «Земля и город» Евгений ЧЕРКАСОВ в целом получил хорошие оценки за подробное исследование территории, хотя в пух и прах был раскритикован профессором ДВФУ Валерием МООРОМ, высказавшим подозрения, что его студенты могли бы сделать концепт лучше, чем выигравшие тендер на эту работу представители Нижнего Новгорода.
Обсуждение исследования показало, что задание города проектировщикам надо подкорректировать. Предложенный ими набор объектов вызвал сомнения, что место действительно станет привлекательным и полезным для посещения. И это притом, что руководителем работы была высказана точка зрения, что посещаемость может достигнуть нескольких сот человек в будний день и до 3,5 тыс. в выходные. Эскизы объектов тоже были восприняты скептически, поскольку их архитектуру трудно было оценивать. Тем не менее один из трех вариантов, по мнению эксперта Анны МЯЛК, можно взять за основу для дальнейшей работы над концепцией развития этой городской территории. Но «Парк воинской славы» стоит рассматривать как чисто условное название и не более.
Работа задела весь состав градосовета за живое. Было высказано много замечаний, которые придется учесть подрядчику при ее продолжении.
Представители заказчика МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО» справедливо заметили, что работа была представлена градосовету в незаконченном виде именно по той причине, чтобы получить те замечания и предложения, которые позволят получить действительно достойные этого места решения.
И в самом деле, есть над чем поразмышлять. На мой взгляд, есть очень простая логика наполнения концепта конкретными решениями.
Во Владивостоке выстраивается целая линейка объектов: океанариум – мост с острова Русского на материк - несуществующий объект на полуострове Назимова – Оперный театр – мост через бухту Золотой Рог – несуществующий объект в районе Некрасовского путепровода (а может быть, и с обеих его сторон) - комплекс «Фетисов Арена».
Каким же может быть решение для пустующего места на полуострове Назимова? Вероятно, это большой и значительный объект, где не жалко было бы потратить целый день и приезжему и горожанину. Место, для посещения которого было бы абсолютно все равно какая на дворе погода. Объект должен быть органичен для этого ландшафта, не подавлять пространство и не нарушать видовые связи исторических объектов Владивостокской крепости. Он же должен быть своеобразной визитной карточкой, Владивостока.
В этой точке, в этом объекте должны сойтись вместе, как в романе Льва Толстого, и «Война» и «Мир». Те же объекты Владивостокской крепости задают это решение. Но, пожалуй, ничто более этих объектов не должно напоминать здесь «войну». Даже «воинская слава». Если здесь и состоится в каком-то виде парк, то он может быть состоятелен именно как Парк Мира.
Это должен быть какой-то мощный по содержанию центр общечеловеческой культуры, где любой его посетитель мог бы сделать для себя важные открытия. Хорошо, если данный объект позволял бы проводить в нем общественные форумы, конгрессы народов и пр. При всей выигрышности площадки нового кампуса ДВФУ, такого вида, как с полуострова Назимова, там нет. Конечно, хорошо, если подобный объект будет иметь в комплексе какую-то башню, увенчанную обзорным кольцом, откуда открывался бы еще более прекрасный вид, чем с нижних береговых точек. Наверное, над этим и стоит поломать головы и авторам работ, и специалистам, и представителям власти.
Остальную территорию, есть смысл просто почистить от помоек, привести в порядок, убрать незаконные строения, восстановить исторический облик объектов Владивостокской крепости и пр., чтобы пребывание здесь было просто приятно.
Однако надо понимать, что реализация идеи, выходящей далеко за рамки еще одного владивостокского парка, будет очень дорогой, и возможностей городского бюджета для этого вряд ли будет достаточно.
Как запасной вариант, можно попробовать эту площадку «примерить» под административный комплекс, на котором были бы построены новые здания городской и краевой администраций. Ведь нынешние морально устарели и недостаточно удобны, часть отделов выведена из них, потому что не хватает места. Опять же рядом нет вертолетной площадки для оперативных поездок.
Кстати, предшественник Владимира МИКЛУШЕВСКОГО как-то на исходе последнего срока своего губернаторского долга отмечал необходимость строительства нового здания краевой администрации. Он не называл конкретную точку, но вполне возможно, что думал именно о полуострове Назимова. При таком «административном» решении развития полуострова можно не сомневаться, что прилегающая к комплексу территория будет содержаться в приличном состоянии. Уместен в таком решении и тот же парк.
На фото: Три проекта рассмотрела на совещании Градостроительсного совета при главе Владивостока (на верхнем фото). Первый - проект многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и паркингом на Партизанском проспекте, 45а. Второй - проект создания еще одного участка пешеходной набережной в районе бухты Федорова. Но самые горячие дискуссии вызвало обсуждение концепции парка Воинской славы на полуострове Назимого. Фото VL.ru.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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