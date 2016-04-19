"Тигра снега" поймали в объектив камеры британские операторы в Сихотэ-Алинском заповеднике

В Сихотэ-Алинском заповеднике закончился первый сезон совместной работы с группой операторов компании Netflix. На днях специалисты заповедника сняли фотоловушки, установленные на территории, чтобы до конца снежного сезона получать интересные кадры «с полей».

Продюсер фильма Кирен О’Донован побывал в Сихотэ-Алинском заповеднике еще в сентябре. Он объехал ряд ООПТ и охотхозяйств в Приморье для того, чтобы выбрать подходящее место для планируемых съемок. В итоге выбор пал на заповедник. Операторам Робину Смиту и Марку Смиту, имеющим серьезный опыт работы в дикой природе от Арктики до Индии, пришлось претерпеть немало неудобств ради того, чтобы поймать в объектив своей камеры «тигра снега», сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».

Для многодневной работы в лесу на одном из участков заповедной территории, где наиболее вероятна встреча с полосатой кошкой, были установлены два скрадка. В них постарались создать максимально комфортные в такой обстановке условия. Каждая вахта операторов длилась 6 дней - 5 ночей. В общей сложности каждый оператор провел «на боевом посту» порядка 800 часов. Робин и Майк имели возможность выйти на связь с инспекторами заповедника, контролирующими безопасность работы, но старались не покидать убежища, чтобы не выдать диким животным своего присутствия. Конечно, такой режим работы был очень тяжел и психологически. Больше месяца ушло на то, чтобы получить красивые кадры.

«Считаю, что мы хорошо отработали этот сезон, - комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. – Во-первых, понравился основательный подход британских специалистов к организации съемок: профессиональные операторы, хорошая аппаратура, продолжительный период времени для работы. Для нас это первый серьезный опыт по организации подобных съемок. Мы извлекли много уроков и с их учетом будем работать дальше. В настоящий момент у нас уже есть обращения из ряда крупнейших мировых кинокомпаний о возможности съемки тигра в дикой природе».





Британская съемочная группа планирует продолжить работу следующей зимой, а готовый фильм выйдет в прокат только в 2019 году. По итогам же этого сезона Кирен О’Донован представил сотрудникам заповедника презентацию о кинокомпании, где они работают, рассказал о запланированном фильме, выполненной работе на территории заповедника и представил аудитории полученные увлекательные кадры, на которых запечатлен не только хозяин тайги, но и другие ее обитатели.

«Мы рады тому, что нам удалось получить кадры с амурским тигром. Операторам пришлось нелегко, но приятно осознавать, что все наши усилия были не напрасны, - комментирует Кирен О’Донован, продюсер фильма. - Я надеюсь, что в следующем году мы сможем продолжить работу и верю, что нам повезет».

Фото Евгения Табалыкина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.