www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

"Тигра снега" поймали в объектив камеры британские операторы в Сихотэ-Алинском заповеднике

19 Апреля 2016, 16:26 | Приморье

В Сихотэ-Алинском заповеднике закончился первый сезон совместной работы с группой операторов компании Netflix. На днях специалисты заповедника сняли фотоловушки, установленные на территории, чтобы до конца снежного сезона получать интересные кадры «с полей».

Продюсер фильма Кирен О’Донован побывал в Сихотэ-Алинском заповеднике еще в сентябре. Он объехал ряд ООПТ и охотхозяйств в Приморье для того, чтобы выбрать подходящее место для планируемых съемок. В итоге выбор пал на заповедник. Операторам Робину Смиту и Марку Смиту, имеющим серьезный опыт работы в дикой природе от Арктики до Индии, пришлось претерпеть немало неудобств ради того, чтобы поймать в объектив своей камеры «тигра снега», сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».

Для многодневной работы в лесу на одном из участков заповедной территории, где наиболее вероятна встреча с полосатой кошкой, были установлены два скрадка. В них постарались создать максимально комфортные в такой обстановке условия. Каждая вахта операторов длилась 6 дней - 5 ночей. В общей сложности каждый оператор провел «на боевом посту» порядка 800 часов. Робин и Майк имели возможность выйти на связь с инспекторами заповедника, контролирующими безопасность работы, но старались не покидать убежища, чтобы не выдать диким животным своего присутствия. Конечно, такой режим работы был очень тяжел и психологически. Больше месяца ушло на то, чтобы получить красивые кадры.

«Считаю, что мы хорошо отработали этот сезон, - комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. – Во-первых, понравился основательный подход британских специалистов к организации съемок: профессиональные операторы, хорошая аппаратура, продолжительный период времени для работы. Для нас это первый серьезный опыт по организации подобных съемок. Мы извлекли много уроков и с их учетом  будем работать дальше. В настоящий момент у нас уже есть обращения из ряда крупнейших мировых кинокомпаний о возможности съемки тигра в дикой природе».


 

Британская съемочная группа планирует продолжить работу следующей зимой, а готовый фильм выйдет в прокат только в 2019 году. По итогам же этого сезона Кирен О’Донован представил сотрудникам заповедника презентацию о кинокомпании, где они работают, рассказал о запланированном фильме, выполненной работе на территории заповедника и представил аудитории полученные увлекательные кадры, на которых запечатлен не только хозяин тайги, но и другие ее обитатели.

«Мы рады тому, что нам удалось получить кадры с амурским тигром. Операторам пришлось нелегко, но приятно осознавать, что все наши усилия были не напрасны, - комментирует Кирен О’Донован, продюсер фильма. - Я надеюсь, что в следующем году мы сможем продолжить работу и верю, что нам повезет».

Фото Евгения Табалыкина. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: тигр  сихотэ-алинский заповедник  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru