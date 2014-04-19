Праздничные богослужения Светлой Пасхи Христовой пройдут в приморских храмах этой ночью

Праздничные богослужения Светлой Пасхи Христовой начнутся в храмах Владивостокской епархии в ночь с субботы на воскресенье. Во многих храмах епархии будут отслужены 2 пасхальные литургии – одна в 23 часа в ночь с субботы на воскресенье (ранняя), и вторая утром в воскресенье (поздняя) – чтобы на праздник смогли попасть немощные и дети, которым тяжело молиться ночью. Освящение куличей будет и после утренней литургии. Время литургии можно уточнить в приходском храме (телефоны храмов здесь).

Пасху отметят праздниками, концертами, посещением детских домов, больниц, домов престарелых. Пасхальные праздники длятся 40 дней, поэтому и пасхальные мероприятия будут проводиться на приходах не один день.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавит ночную Пасхальную праздничную службу в Покровском кафедральном соборе (Океанский пр-т, 44).

Вечером в субботу, 19 апреля, с 23.30 в соборе начнется служение чина полунощницы, затем пройдет Крестный ход вокруг храма. А в полночь 20 апреля начнется праздничная Божественная литургия.

Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, возглавит Пасхальную праздничную службу в Успенском храме Владивостока (Светланская, 65).

В Светлое Христово Воскресение, 20 апреля 2014 года, от Покровского кафедрального собора к центральной площади Владивостока пройдет Пасхальный Крестный ход (12.00).

Координатор службы добровольцев «Милосердие» Инна Николаевна Чистякова:

- После крестного хода добровольцы епархиальной службы «Милосердие» пойдут в Краевую и тысячекоечную больницы поздравлять тех, кто в этот светлый день на больничной койке. Иерей Максим и молодёжь поедут к детям-отказничкам на Змеинке.

Отправимся с поздравлениями в Седанкинский дом престарелых. В этом доме мы бываем каждую среду – там организовано движение за трезвый образ жизни.

Вечером пасхального дня на соборное Богослужение в Покровский собор привезём инвалидов из общества «Ковчег».

Всем, кого посетим, подарим куличи, сладости – поэтому все куличи, которые нам жертвуют на Пасху послужат утешением и принесут радость праздника тем, кто в этом нуждается.

Вечером в воскресенье, 20 апреля, митрополит Вениамин и епископ Иннокентий возглавят в Покровском кафедральном соборе праздничную Пасхальную Соборную вечерню (17.00).

Храм Успения Божией Матери Владивосток: к празднику приготовили тысячу листовок, рассказывающих о празднике Пасхи. Их будут раздавать в субботу тем, кто принесёт на освящение пасхальную снедь. Освящать будут каждый час начиная с 10 утра.

Благочинный IV округа иеромонах Нафанаил (Алтухов): У нас запланированы пасхальные гуляния, ярмарка, концерт в реабилитационном центре, подарки для тех, кто там находится. На Страстной седмице у нас состоялся Чин посвящения в сестры милосердия, сестры милосердия из новообразованного сестричества отправятся в городскую больницу.

Храм Вознесения Господня село Спасское. Карайбеда Ирина Юрьевна помощник по социальной и молодёжной работе настоятеля: У нас очень много запланировано на Пасхальные праздники. В день Пасхи будет пасхальная выставка работ детей из воскресной школы и прихожанок-рукодельниц. Эта выставка будет работать всю светлую седмицу. Нам уже звонят из разных учебных заведений, хотят посетить нашу выставку. Ещё у нас запланированы на Светлой седмице уроки духовно-нравственного воспитания с просмотром пасхальных мультфильмов. Запланированы мероприятия в районном Доме культуры. Нас попросили подготовить лекцию о схождении Благодатного огня и о других православных чудесах.

С концертами и подарками вместе с детьми из воскресной школы посетим Детский дом, Дом-интернат для престарелых, в Приют для несовершеннолетних.

Во вторник на Светлой седмице нас ждут в школах, где изучают Основы православной культуры – проведём мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров.

Запланированы чаепития с нашими прихожанами и гостями.

Марфо-Мариинский женский монастырь. Мать Варвара, помощница игумении: приглашаем в монастырь на Пасху. Ранняя литургия начнётся в 23 часа 19 апреля, поздняя – в 10 часов утра 20 апреля.

Под благотворительным попечительством обители находятся Приморская детская краевая туберкулезная больница, детский приемник-распределитель, так называемое "социальное отделение" брошенных детей-младенцев в детской городской больнице № 2, дом ребёнка, детские дома Владивостока, Кавалерова, Лучегорска, дом престарелых и туберкулезный диспансер на Седанке. Мы сотрудничаем со школами, воинскими частями, близлежащими санаториями. Поздравления и пасхальные мероприятия мы запланировали через неделю после Пасхи. Всю Светлую седмицу сестры будут молиться. Согласно правилу Шестого Вселенского собора: «От святого дня Воскресения Христа Бога нашего до следующего воскресного дня, всю неделю верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмах, и пении, и песнях духовных, радуясь и торжествуя во Христе, и внимая чтению Божественных Писаний, и наслаждаясь Святыми Тайнами. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся».

Например, преподобный Сергий Радонежский ушёл в лес и обрёл там совершенную радость, которая многократно превысила все земные радости вместе взятые – радость пребывания в Духе Святом. К этой радости мы должны постараться приобщиться в Светлую седмицу. Пасха – это безусловная радость. Все семь дней Светлой седмицы - это как бы один непрекращающийся день. Такое ощущение, что солнце в эти дни не заходит - повторяется одна и та же Пасхальная служба, причём она практически целиком поётся, а не читается. Если люди постились, готовились к Пасхе, но проводят эту седмицу вне Церкви, не участвуют в Таинстве Евхаристии, получается, что они забирались, забирались на гору -- и ухнули опять вниз. Разговелись, поели мяса – и всё. А если человек готовился и теперь по мере своих сил старается и в Светлую седмицу ходить в храм, причащаться, то он остаётся на этой вершине и потом спускается с неё медленнее. Если так не жить, то, бывает, человек после Пасхи впадает в уныние.

ZRPRESS.RU, Владивосток.