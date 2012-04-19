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Бассейны из сетей оранжевого цвета будут отпугивать акул от приморских пляжей
ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ZRPRESS. На специальное оборудование, ограждающее отдыхающих от возможных атак морских хищников на акватории муниципального пляжа, из бюджета Славянкинского городского поселения выделено 360 тысяч рублей. Кроме того, расходы на оснащение сетями купальных зон возьмут на себя и частные предприниматели.
Во время очередной поездки по округу исполняющий обязанности председателя краевого парламента Джамбулат Текиев уделил особое внимание подготовке пляжей Хасанского района к сезону отпусков.
Как пояснили депутату, ограждения представляют собой бассейны из сетей оранжевого цвета, что будет отпугивать хищников. Изготовитель, приморское предприятие, для производства «противоакульих» бассейнов использует особо прочные материалы. Сети смогут выдержать нагрузку в несколько тонн. Заказы на производство оборудования уже сделали 10 баз отдыха. Стоимость одного бассейна варьируется от 150 до 240 тысяч рублей. Устанавливать сети будут спасатели под руководством специалистов предприятия-изготовителя. Все работы планируют завершить до начала купального сезона.
«Муниципалитетам необходимо обеспечить безопасность отдыхающих на воде, - комментирует Джамбулат Текиев. - Создана рабочая группа, в которую входят представители науки, МЧС, администрации поселения, чтобы определить перечень необходимых мер для предотвращения нападения акул на отдыхающих. Конечно, огородить все море нереально, в силу разных причин, но с помощью предпринимателей, которые арендуют базы отдыха, можно оборудовать сетями участки, где разрешено купаться. По результатам работы специалистов, возможно, придется обратиться в федеральные органы, с просьбой оказать финансовое содействие. Ведь проблема нашествия акул, с которой мы столкнулись в прошлом году, очень серьезная».
Кроме того, МЧС и контролирующие органы будут требовать от арендаторов пляжных зон наличия на их территории спасательных вышек, пунктов медицинской помощи и средств оповещения об опасности, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.
"Золотой Рог".
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