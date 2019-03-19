Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске образован в 2001 году с целью подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции как для органов и учреждений, подведомственных Министерству юстиции РФ, так и иных органов, организаций и учреждений Дальневосточного Федерального округа, а также в целях повышения квалификации работников органов государственной власти. Институт является одним из 15-ти территориальных подразделений (филиалов) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), головной вуз которого находится в Москве. Поэтому все выпускники университета, где бы они ни обучались, получают по окончанию московский диплом.

Благодаря высокому профессионализму, творческой увлечённости педагогического коллектива совершенствуется образовательный процесс, внедряются современные педагогические технологии, открываются новые программы обучения. С 2018 года в институте открыты две новые магистерские программы по уголовно-правовой и гражданско-правовой специализациям, а с 2019 г. будет проводиться набор и на перспективную программу среднего профессионального образования (юридический колледж) «Право и судебное администрирование». Большой популярностью у абитуриентов пользуется программа высшего профессионального образования (специалитет) «Правовое обеспечение национальной безопасности», выпускников которой с охотой принимают на работу в правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа. В частности, по соглашению между институтом и Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю с 2018 г. в институте работает Школа будущего следователя, название которой говорит само за себя.

















В целях обеспечения высокого качества обучения и подготовки специалистов Институт тесно взаимодействует с Главным управлением Министерства юстиции России по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО и другими государственными органами и учреждениями, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.

Помимо программ высшего профессионального образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры - институт реализует широкий перечень программ дополнительного профессионального образования - повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов юридического, экономического и педагогического профиля, в том числе арбитражных управляющих и специалистов в области медиации, нотариальных действий и т.д. В 2018 г. заключено соглашение с Медицинской ассоциацией Хабаровского края по оказанию юридической помощи специалистам в сфере здравоохранения.

В институте работает «Юридическая клиника», которая является базой практики для получения умений и навыков профессиональной юридической деятельности, практической подготовки студентов к выполнению конкретных профессиональных обязанностей юриста. К участию в работе «Юридической клиники» привлекаются студенты старших курсов, которые дают юридические консультации, оказывают помощь в составлении процессуальных документов, исковых заявлений. Директором института с 2010 г. является доктор юридических наук, профессор Кулыгин Владимир Владимирович - автор более ста научных работ, советник Научно-консультативного совета при прокуроре Хабаровского края, член Научно-консультативного совета при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

С 2018 г. начался постепенный переход на ношение форменной одежды Минюста России студентами института, которое в настоящее время является обязательным для всех вновь принимаемых на очное обучение.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0008577 (бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 1519 от 09.11.2015 г. Реклама