Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского осуществляется набор абитуриентов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а. Сайт университета: www.msun.ru, раздел ПОСТУПАЮЩИМ

Приемная комиссия: 8 (423) 230-12-50. E-mail: abiturient@msun.ru

8 800 250 51 82 - звонок по России бесплатный.

Лицензия от 07.04.2016, серия 90Л01 № 0009101, регистрационный номер 2067, выдана бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации от 02.09.2016, серия 90А01 № 0002343, регистрационный номер 2223, выдано на срок до 07.08.2020. На правах рекламы

Дорогой выпускник!

Ты стоишь на пороге выбора: куда пойти учиться?

Так переступи порог МГУ им. адм. Г.И. Невельского!

Почему он называется морским? Потому что все его специальности, независимо от направления - технического, гуманитарного, экономического - тесно связаны с освоением Мирового океана. И это не случайно: ведь Владивосток - морская столица Дальнего Востока, а Россия - одна из ведущих морских держав мира.

МГУ - крупнейший в стране морской образовательный центр, один из ведущих морских вузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Университет расположен в самой живописной, экологически чистой части города Владивостока, на берегу Японского моря. В Университетском кампусе созданы все условия для полноценной учебы и отдыха. На территории МГУ находятся:

15 учебных корпусов

учебно-технологический центр

свыше 80 лабораторий

8 специализированных читальных залов

15 профессиональных тренажеров, имитирующих судовое оборудование

студенческие и курсантские общежития (предоставляется всем иногородним студентам)

комбинат студенческого питания

лечебно-диагностический центр.

Имеются база отдыха, молодежный центр культуры, музей, плавательный бассейн, тир, водная станция, яхтенный клуб, несколько спортивных залов, большое футбольное поле с оборудованными трибунами для болельщиков, морской пляж находится в пяти минутах ходьбы от главного корпуса университета.

Осуществляется набор на ВОЕННУЮ КАФЕДРУ.

Военная подготовка производится по 7 военно-учетным специальностям по программам подготовки офицеров запаса.

Обучение на Военной кафедре открывает перед выпускником ряд дополнительных возможностей:

Военный билет и звание офицера запаса;

Трудоустройство. Выпускники по своему желанию могут идти работать в гражданские структуры или связать свою жизнь с Вооруженными Силами РФ, другими силовыми структурами.

Принимаются юноши и девушки.

Всем иногородним предоставляется общежитие.

Гарантируется трудоустройство.

Высшее образование

Курсанты находятся на государственном обеспечении.

Бесплатное проживание, питание, форменное обмундирование, медицинское обслуживание.

Бесплатное оформление морских документов (удостоверение личности моряка, тренажерные сертификаты).

Обязательная плавательная практика на судах ДВ пароходства и других судоходных компаний. Университет предоставляет места для прохождения практики. 100% трудоустройство в иностранные и российские судоходные компании. Высокий уровень заработной платы.

Специалитет, срок обучения - 5-5,5 лет.

Курсантские специальности, военная кафедра Количество бюджетных мест в 2019 году (очно) Проходной балл в 2018 году Судовождение 150 144 Эксплуатация судовых энергетических установок 135 131 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 45 140 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 20 147

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Специалитет, срок обучения - 5,5 лет:

Студенческие специальности, военная кафедра Количество бюджетных мест в 2019 году (очно) Проходной балл в 2018 году Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10 190 Информационно-аналитические системы безопасности 15 192

Вступительные испытании (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Направление подготовки бакалавров, срок обучения - 4 года:

Студенческие направления подготовки, военная кафедра Количество бюджетных мест в 2019 году (очно) Проходной балл в 2018 году Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судостроение и судоремонт) 20 138 Технологические машины и оборудование нефтегазопереработки 0 136 Нефтегазовое дело 19 150 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 20 130 Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте) 50 150 Техносферная безопасность 24 138 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 20 142 Машиностроение 20 142 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 18 173 Управление в технических системах 19 140

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2019 году (очно) Проходной балл в 2018 году Информатика и вычислительная техника 20 185

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2019 году Психология (очная форма обучения) 16 Психология (очно-заочная форма обучения) 19

Вступительные испытания(ЕГЭ): русский язык, биология, математика.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2019 году (очно) Проходной балл в 2018 году Менеджмент (Логистика) 140 Экономика (Экономика предприятий и организаций) 140 Управление персоналом (Кадровая безопасность) 140

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, обществознание.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2019 году (очно) Проходной балл в 2018 году Юриспруденция (Морское транспортное право) 150

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, обществознание, история.

Направление подготовки магистров, срок обучения - 2 года

Психология

Социально-культурная деятельность

Техносферная безопасность

Вступительные испытания: вступительный экзамен

Среднее профессиональное образование

Прием на базе 9 классов по программам подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего образования.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Курсанты находятся на государственном обеспечении.

Бесплатное проживание, питание, форменное обмундирование, медицинское обслуживание.

Бесплатное оформление морских документов (удостоверение личности моряка, тренажерные сертификаты).

Обязательная плавательная практика на судах ДВ пароходства и других судоходных компаний. Университет предоставляет места для прохождения практики. 100% трудоустройство в иностранные и российские судоходные компании. Высокий уровень заработной платы.

Курсантские специальности СПО Судовождение - квалификация «Техник - судоводитель» Эксплуатация судовых энергетических установок - «техник-судомеханник» Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики - «т??????ехник» Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок - «техник» Студенческие специальности СПО Организация перевозок и управление на транспорте - «техник» Информационные системы- «техник»

Прием по конкурсу документов об образовании.

Выпускники 11 классов принимаются на 2-й курс очного обучения и на 3-й курс заочного обучения.

После получения среднего профессионально образования предоставляется возможность продолжить обучение по сокращенным программам высшего образования.

Тебе нужна престижная специальность и перспективная работа?

Так сделай окончательный выбор - в пользу Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского! Он дарит море возможностей!

Приемная комиссия: 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный